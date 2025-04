LIVE: Kan Antwerp zich terug in wedstrijd knokken tegen KAA Gent?

68

Bayo en Young staan klaar om in te vallen bij Antwerp



Het is geen holderdebolder tweede helft zoals de eerste is verlopen. Maar Antwerp moet wel nog steeds op zoek naar een gelijkmaker



Aimé Omgba

Momodou Sonko





Tiago Araujo

Archie Brown





Dennis Praet

Jairo Riedewald





Jelle Bataille

Semm Renders





De weg is lang voor Vanzeir dus houdt hij even in. Ito legt af tot bij Lopes die het met een volley probeert. Lammens duwt de bal over zijn doel



Doumbia lijkt te willen uithalen maar doet het subtieler richting Balikwisha. Die doet er echter te lang over om de bal onder controle te krijgen



De poppetjes gaan even aan het dansen nadat Van Den Bosch aan Omgba gaat hangen



Janssen als pivot, bal aannemen en opnieuw afleggen voor Kerk. De Bosuil juicht al maar het lage schot gaat via een Gents been in het zijnet



Chery op Vandenberghe

Dat er meer gescoord wordt dan dat de xG aangeeft, dat gebeurt nog wel eens. maar deze wedstrijd wordt er toch wel heel wat gemist. Chery kan van aan het penaltypunt vrij intrappen maar doet dat vrij centraal. Vandenberghe maakt zich breed en pareert het schot



Ook Gent laat het liggen

Kans na kans die gemist wordt hier. Samoise met een schitterende voorzet, Omgba kan van dichtbij helemaal vrij inkoppen maar doet dat op de vuisten van Lammens



De wedstrijd kabbelt wat richting het rustsignaal



We krijgen 3 minuten blessuretijd.



Balikwisha pikt het leer op dat was blijven liggen na een duel maar ondanks het numerieke overtal van roodhemden houdt Gent-kapitein Watanabe stand



Gele kaart voor Denis Odoi





Antwerp combineert tot dichtbij Vandenberghe maar Kerk kan de lage pass van Bataille niet in doel verwerken



Fadiga op de paal!

Een voorzet vanop links waait helemaal tot bij Fadiga aan de tweede paal die in één tijd besluit af te werken. Het schot spat uiteen op de paal!



Opletten aan de overkant! Daar was Vanzeir in de rug van de Antwerp-defensie gekropen. Hij schudt Odoi van zich af maar trapt overhoeks naast



Samoise 'naaide' zonet Janssen een gele kaart aan en nu neemt Kerk revanche. Nu houdt Verboomen wel de kaarten op zak



Gele kaart voor Noah Fadiga





De potjes koken even over. Daarnet was het Janssen, nu reageert Fadiga nogal heftig. Verboomen houdt de kaarten niet langer op zak



Gele kaart voor Vincent Janssen





Nu is het Kerk die kan uithalen na opnieuw goed verdeelwerk van Chery. Het schot gaat wild over



Antwerp moet even herbronnen want ze hadden met voorsprong de meeste kansen maar toch staat het 0-1



Doelpunt van Noah Fadiga (Dante Vanzeir)

Hoe kan het toch hoe kan het toch...Vanzeir trapt eerst nog naast de bal maar daarna grabbelt vooral Antwerp ernaast.Lammens gaat neer maar Bataille krijgt de bal bij zich. De rechtsachter tikt de bal weg maar zonder overtuiging waardoor via een deviatie het leer richting kleine rechthoek rolt waar Fadiga heel makkelijk kan binnen tikken



Ditmaal redt Vandenberghe met de voet! Chery tikt de bal diep richting Bataille en die tikt de bal tot bij Janssen. De Nederlander moet het doen met rechts en zet Vandenberghe een beetje op een verkeerd been maar met dat been brengt de Gent-doelman wel redding



Goore kan niet meer verder maar Milicevic wisselt niet met een nieuwe spits. Gent wilt wat meer controle op het middenveld



17

Hyllarion Goore

Atsuki Ito





Lopes Da Silva versllikt zich in een pass van Vandenberghe en opnieuw kan Antwerp oprukken maar er staat weinig volk in de 16. Bataille legt de bal achteruit, niemand kan echt goed afwerken



Janssen probeert het ook een keertje vanop afstand, Vandenberghe steekt zijn hand wel op maar de bal gaat ver over



Praet en Goore hebben een tik gehad, het spel ligt een minuutje stil



Antwerp oogt veel en veel gretiger dan KAA Gent. Telkens opnieuw recupereren ze de bal hoog op het veld. Nu opnieuw en uiteindelijk komt Doumbia tot een schot. Hij houdt het laag, de bal schuift net naast de paal



Kerk kan oprukken na een balverovering van Balikwisha. De nummer 10 krijgt hem ook nog terug maar de hoek is scherp en zijn schot belandt in het zijnet



Opnieuw Vandenberghe

De Bosuil gelooft helemaal in puntengewin vandaag en laat van zich horen. Voorlopig is Vandenberghe de grootste spelbreker want ook nu staat hij pal op een kopbal van Odoi na een corner



Ook de bezoekers laten zich niet doen. Goore kan uithalen van aan de zijkant van de 16, naast



Vandenberghe redt vroege acterstand

Na enkele minuten stond het al bijna 1-0 voor Antwerp. Chery loopt perfect weg in de rug van Torunarigha maar Vandenberghe brengt redding met de arm. In de herneming krijgt Kerk nog een kans om de bal in een quasi leeg doel te trappen maar de winger trapt volledig naast het leer



Kerk begint aan een dribbel en weet zich wonderwel in de 16 van Gent te wroeten maar er komt geen schot



Gent trapt de wedstrijd op gang. Bij Antwerp is het inderdaad Odoi die naast Van Den Bosch het hart van de defensie vormt



Antwerp - KAA Gent: 0-0