LIVE Club Brugge-Racing Genk: Hayen kiest voor de verwachte elf, Karetsas op de bank bij Genk

Met Club Brugge-Racing Genk staat de eerste topper in de Champions' Play-offs op het programma. Gooit Club de titelstrijd helemaal open of zet Racing Genk een grote stap richting de titel?

Union deed zaterdagavond thuis zijn job tegen Anderlecht en zette Club Brugge en Racing Genk opnieuw onder druk. Zowel Club als Genk weten dus wat hen te doen staat in de eerste topper van de Champions' Play-offs.

Het wordt de vijfde confrontatie tussen de twee ploegen dit seizoen. Genk won thuis in augustus met 3-2, in december hield Club de drie punten thuis door met 2-0 te winnen. In de beker won Club thuis met 2-1, in Genk werd het 1-1.

Als Club wint, dan komt het tot op één punt van Genk, bij een nederlaag groeit de kloof tot zeven punten. "We weten goed genoeg waar de wedstrijd om draait. We gaan niet speculeren. Het resultaat zal richtinggevend zijn, maar niet bepalend in mijn ogen", zei Nicky Hayen.

Toch lijkt het voor Club Brugge meer van moeten, want ook met een gelijkspel schiet het niet veel op. Dan moet het al rekenen op puntenverlies van Racing Genk in andere wedstrijden en brengt het Union helemaal in de titelstrijd.

Hayen kan rekenen op Sabbe en Meijer, die fit zijn. Seys kende dan weer een kleine terugval. Racing Genk kan dan weer rekenen op Steuckers, maar de kans is groot dat hij op de bank start. Bangoura lijkt opnieuw de plaats in te nemen van Sattlberger op het middenveld.