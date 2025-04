Vanavond staat de eerste wedstrijd van de Champions' Play-offs op het programma, en wat is er beter dan een derby tussen Union en Anderlecht om de spanning op te voeren?

Union heeft een sterke campagne tot nu toe neergezet, en met een overwinning kunnen ze verder druk zetten op de top twee. Anderlecht daarentegen komt met zorgen in de bagage: na twee verliespartijen in de play-offs en een ellenlange lijst spelers in de ziekenboeg is het voor hen essentieel om punten te pakken.

Union heeft zijn kern grotendeels intact, met alleen Boufal als langdurig geblesseerde speler. De ploeg kan rekenen op een bijna volledige selectie en is vastbesloten om het seizoen in stijl af te sluiten. “Bij een gunstig resultaat kunnen we druk zetten", zegt Sébastien Pocognoli, die hoopt dat hun sterke prestaties doorzetten in deze cruciale fase van de competitie.

Anderlecht is daarentegen in zwaar weer. De club heeft met verschillende blessures te kampen, waaronder belangrijke spelers als Vertonghen, Rits, Sardella en Stroeykens. Coach Besnik Hasi benadrukt het belang van deze match voor hun Europese ambities. "Het is essentieel dat Anderlecht volgend seizoen Europees voetbal haalt. Als dat niet lukt, zal mijn taak als trainer niet geslaagd zijn," stelt hij zonder omhaal.

De vorige twee ontmoetingen dit seizoen tussen Union en Anderlecht eindigden met gemengde resultaten. In het Dudenpark pakte Union de volle buit met een 0-2 overwinning, terwijl de eerste ontmoeting in Anderlecht eindigde in een 0-0 gelijkspel. Het belooft dus een spannende strijd te worden, vooral met het fysieke spel en het voetballende vermogen van Union als grote kracht.

Hasi weet dat zijn team op hun best moet zijn om te kunnen winnen. "We moeten van onze eigen kracht uitgaan, maar Union heeft een complete ploeg", zegt hij. Union daarentegen wil zijn ambities om de titel te winnen verder waarmaken. Een overwinning zou hen in een sterke positie zetten om in de race te blijven voor de eerste plaats. "De derby blijft iets speciaals", zegt Pocognoli.