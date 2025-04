Anderlecht en Antwerp staan vanmiddag om 13u30 tegenover elkaar in het Lotto Park. Beide ploegen wachten nog op hun eerste punten in de Champions' Play-offs en willen koste wat het kost vermijden om laatste te eindigen.

Voor paars-wit een kans om afstand te nemen van de Great Old, voor Antwerp dé kans om op gelijke hoogte te komen. Anderlecht krijgt met Mats Rits en Moussa N’Diaye opnieuw twee sterkhouders terug in de selectie. Beiden trainden opnieuw voluit en lijken inzetbaar. Coach Besnik Hasi moet het nog wel stellen zonder onder meer Vertonghen, Stroeykens en Adryelson. Anderlecht start opnieuw met een viermansdefensie.

De Brusselaars kwamen in hun drie play-offmatchen nog maar één keer tot scoren – via Huerta tegen Genk – en dat gebrek aan efficiëntie baart Hasi zorgen. “We staan met vijf man in de zestien, maar als de voorzetten niet goed zijn, creëer je geen kansen”, aldus de coach, die opnieuw hoopt op een opflakkering van Dolberg en Hazard.

Bij Antwerp heerst gelijkaardige nervositeit na een dramatische reeks van 1 op 15. Coach Andries Ulderink beseft het belang van de confrontatie. “De mentale last groeit met elke wedstrijd. We moeten dringend door die barrière breken”, klinkt het. De basiself blijft ongewijzigd ten opzichte van vorige week.

Opvallend bij de bezoekers: Michel-Ange Balikwisha is in bloedvorm, maar zijn recente uitspraken zorgden voor beroering. Ulderink reageerde kort maar krachtig: “Hij heeft zich laten meeslepen door emoties. Dat gebeurt. We hebben het intern besproken en de groep heeft er ook op gereageerd. Nu gaan we verder.”

De sfeer is gespannen in beide kampen, het vertrouwen wankel. Eén overwinning kan de boel doen kantelen. De inzet van deze match is dus niet enkel drie punten, maar ook een broodnodige mentale opsteker.