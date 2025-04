LIVE: Hasi sleutelt opnieuw aan zijn middenveld, bij Gent is de vervanger van Kums al bekend

Vanavond ontvangt Anderlecht AA Gent in het Lotto Park voor een duel dat veel zegt over het vervolg van hun Play-offcampagnes. Paars-wit wil eindelijk die eerste winst, terwijl de Buffalo's op zoek zijn naar eerherstel na de zware 0-5-nederlaag tegen Club Brugge.

Besnik Hasi zal het net als afgelopen weekend moeten doen zonder een resem sterkhouders. Jan Vertonghen, Killian Sardella, Mario Stroeykens, Adryelson en jeugdspeler Degreef blijven allemaal onbeschikbaar. Daardoor lijkt hij vast te houden aan het 4-2-3-1-systeem dat hij tegen Antwerp gebruikte.

De grote vraag bij Anderlecht is hoe Thorgan Hazard in het elftal wordt ingepast. De Rode Duivel start normaal gezien opnieuw, maar dat zou kunnen betekenen dat Leoni uit de basiself verdwijnt. Verschaeren zou dan een rijtje zakken om samen met Rits het middenveld te vormen, terwijl Hazard hoger op het veld wordt uitgespeeld.

Bij AA Gent zijn de wonden na de pandoering tegen Club Brugge nog vers. Coach Danijel Milicevic is duidelijk: “Een offday kan gebeuren, maar niet in eigen huis tegen Club. De jongens moeten méér tonen tegen Anderlecht.” Het wordt dus een kwestie van eer voor de Buffalo’s, die zich geen tweede wanprestatie op rij kunnen veroorloven.

Sven Kums, normaal gezien de spelverdeler van dienst, is er niet bij met een kuitblessure. Delorge is de logische vervanger. Ook Hjulsager zou zijn basisplaats kunnen verliezen na een zwakke match. Goore, terug uit blessure, is in beeld om hem af te lossen op het middenveld of de flank.

Beide coaches willen duidelijk een signaal geven: bij Anderlecht om door te bouwen richting de top van de rangschikking, bij Gent om het vertrouwen te herstellen. In een uitverkocht Lotto Park belooft het duel tussen paars-wit en blauw-wit een geladen wedstrijd te worden met veel op het spel.