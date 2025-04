LIVE: Kan KRC Genk cruciale punten pakken op de Bosuil, of stunt Antwerp?

KRC Genk neemt het straks op tegen Antwerp. Voor de Limburgers is het al bijna van moeten, na de 0 op 6.

Deze week wordt alweer cruciaal in de titelstrijd. Club Brugge, dat de nieuwe leider is sinds vorig weekend, neemt twee keer op tegen Union SG.

Het kan een uitgelezen kans zijn voor Racing Genk om zich weer naar de kop van het klassement te knokken, afhankelijk van de resultaten van de concurrenten. Maar dan moet het eerst zelf wel resultaten boeken.

Een 6 op 6 is bijna noodzakelijk voor Genk na de teleurstellende 0 op 6 tegen Club en Union. Makkelijk zal het absoluut niet worden tegen Antwerp. The Great Old pakte 1 op 12, maar het was zeker niet altijd slecht.

Genk-coach Thorsten Fink kan rekenen op een volledig fitte kern, maar zal knopen moeten doorhakken. Zal hij iets veranderen na de 0 op 6? Bij Antwerp kan coach Andries Ulderink rekenen op dezelfde kern als tegen Anderlecht, buiten Olivier Deman die geschorst is.