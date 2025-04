LIVE Club trekt met achterstand de rust in tegen Union

Club Brugge ontvangt in het Jan Breydelstadion Union voor een belangrijke confrontatie. Loopt de landskampioen nog wat verder weg in de stand of grijpen de Brusselaars de leiding?

Door het puntenverlies van Racing Genk op het veld van Antwerp kan Club Brugge of Union daar optimaal van profiteren. Blauw-zwart kan bij winst vier punten uitlopen op Genk en al vijf punten op Union.

"We moeten proberen om ons eigen spel te spelen en niet mee te gaan in dat van Union. Het wordt tegen Union een match op het scherpst van de snee, zoals dat de afgelopen jaren al vaker het geval was", zei Nicky Hayen op zijn persconferentie vooraf.

Simon Mignolet zit in de kern van Nicky Hayen nadat hij uitviel met een blessure tegen KAA Gent, al blijft het afwachten of hij ook meteen zal spelen. Gustaf Nilsson zit alvast niet in de selectie, Romeo Vermant zal dus wellicht weer in de spits staan.

Grijpt Union de macht op Jan Breydel?

Voor Union is het ook een uitgelezen kans om aan de leiding te komen, maar trainer Poccognoli wil de kalmte bewaren. "We gaan onszelf geen extra druk opleggen door onze ambities uit te spreken. Dat blijft nog steeds een Europees ticket."

Van de laatste zeven thuisduels tegen Union kon Club maar één keer winnen, in februari 2024 in de beker. De laatste zege thuis in de competitie is al van mei 2022 geleden, in de play-offs. Union won in juli de Supercup met 1-2 op het veld van Club, in oktober werd het 1-1.