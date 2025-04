Woensdag was het kermis in het Lotto Park. RSC Anderlecht won er met liefst 5-0 van KAA Gent. Voor de Buffalo's een tweede domper in één week. Tijd om alles op alles te zetten deze zondag?

RSC Anderlecht staat plots los vierde in de Champions' Play-offs. Het won met 5-0 van KAA Gent en heeft zo vier punten voorsprong op de vijfde plaats. Met oog op Europees voetbal een heel goede zaak.

Alles of niets voor Buffalo's?

Voor De Buffalo's is dat stilaan een ander verhaal. Zij moeten ook nog achterom kijken naar Royal Antwerp FC - het nummer zes in de Champions' Play-offs haalt sowieso niets binnen.

Danijel Milicevic wil een reactie na twee zure nederlagen waarin de Gentenaars vijf goals slikten. En dus is het alle hens aan dek.

"Voetbal is een rollercoaster van emoties. Na de zege op Antwerp waren we nog blij, maar dan volgden twee stevige tikken. De wil om te vechten moet er wel altijd zijn. Dat was in de laatste twee matchen onvoldoende", aldus de coach bij Sporza.

Deze week was er al een overleg met de supporters en daarna probeerden ze bij Gent de rangen te sluiten. Rest de vraag of en hoe de supporters zich kritisch gaan opstellen voor speeldag zes in de play-offs. Bij ons kan u het live vanuit Gent opvolgen!