Enkele dagen na de laatste wedstrijd van de heenronde is de terugronde van de Champions' Play Offs er al. En ondanks de 1/9 kan Racing Genk thuis tegen Antwerp opnieuw naar de leiding springen.

Met een overwinning tegen Antwerp zou Racing Genk opnieuw over Club Brugge en Union springen in de stand en zo de druk opvoeren voor de clash in het Dudenpark tussen de nummers één en twee in het klassement. Het zou voor de troepen van Fink alvast een welgekomen driepunter zijn na enkele lastige wedstrijden.

Trein

Want na het verlies tegen Club Brugge volgde een nederlaag thuis tegen Union, de eerste nederlaag in het eigen stadion. Daarna volgde een 1-1 gelijkspel op het veld van Antwerp maar dat had ook op minder kunnen uitdraaien want bij een 1-0 stand wist Penders een strafschop van Chery te stoppen met zijn benen.

"Als we de drie punten pakken, kan de trein snel weer vertrokken zijn", besefte ook Thorsten Fink op de persconferentie daags voor de wedstrijd. "Eén overwinning kan veel veranderen."

Antwerp op zoek naar eerste driepunter

De bezoekers uit Antwerpen zijn nog steeds op zoek naar hun eerste driepunter in deze Champions' Play Offs. Met nu al 5 punten achterstand op de vierde plaats van Anderlecht, moet Andries Ulderink dringend punten pakken om nog kans te maken op Europees voetbal.

Antwerp kan moed putten uit de confrontatie in het Bosuilstadion afgelopen woensdag en zal altijd graag naar Genk rijden, de plek waar ze twee jaar geleden kampioen werden met de knal van Alderweireld in het slot. Kan Genk nu revanche nemen en tegen Antwerp een cruciale overwinning pakken tegen Antwerp?