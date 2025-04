LIVE: Valt er nog een goal in het Dudenpark? Tijd begint te dringen

Club Brugge reist vanavond met het mes op de keel naar het Dudenpark voor de clash tegen Union Saint-Gilloise. Na de pijnlijke 0-1-nederlaag donderdag tegen dezelfde tegenstander is verliezen geen optie meer voor de landskampioen.

"Winnen is een must", zeggen zowel Simon Mignolet als analist Hein Vanhaezebrouck. Bij Club beseffen ze dat een nieuwe nederlaag de titelambities zwaar zou aantasten. De doelstelling van Club Brugge is glashelder: de twintigste landstitel binnenhalen. De Champions League-miljoenen die daaraan vasthangen zijn essentieel voor het businessmodel van blauw-zwart. Met vier punten achterstand bij verlies zou de droom van de dubbel plots heel ver weg zijn.

Nicky Hayen moet iets proberen om het stugge Union te ontwrichten en zet waarschijnlijk Talbi weer in de basis voor wat meer snelheid en onvoorspelbaarheid. Vermant zou daardoor weer naar de bank verhuizen.

Eerste sinds 1935?

Union daarentegen kan met vertrouwen naar de aftrap toeleven. De Brusselaars wonnen hun eerste vijf wedstrijden in deze Champions’ Play-offs en pakten donderdag de leiding in het klassement. Toch blijft coach Sébastien Pocognoli rustig: "De weg naar de titel is nog lang en kan snel keren", waarschuwt hij zijn spelers.

De spanning in de play-offs is te snijden, met amper één punt verschil tussen Union en Club, en twee punten tussen Union en Genk. Alles blijft mogelijk, maar Union heeft de zware verplaatsingen al achter de rug en kan vanavond een stevige stap zetten richting hun eerste landstitel sinds 1935.

De Brusselaars rekenen vooral op hun onverzettelijke mentaliteit, gesmeed na een moeilijke seizoensstart. Ondanks momenten van controverse, zoals de beruchte tweede bal tegen Genk, hebben ze zich als echte vechters getoond. Die spirit kan opnieuw het verschil maken tegen een Club dat donderdag aanvallend ondermaats presteerde.

Met een zege kan Union de kloof met Club Brugge vergroten tot vier punten. In dat geval rest voor blauw-zwart nog enkel de bekerfinale tegen Anderlecht om het seizoen te redden. Vanavond staat er dus bijzonder veel op het spel in het Dudenpark.