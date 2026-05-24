Datum: 24/05/2026 18:30
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 10
LIVE Club Brugge-KAA Gent: Geeft blauw-zwart zijn 20ste titel nog wat extra glans?
Foto: © photonews

Als kersvers landskampioen ontvangt Club Brugge voor zijn laatste thuiswedstrijd van het seizoen KAA Gent. Sluit blauw-zwart het seizoen in schoonheid af?

Donderdag verzekerde Club Brugge zich op het veld van KV Mechelen al van zijn 20ste landstitel. Thuis tegen KAA Gent speelt blauw-zwart nog een galawedstrijd en kan het zijn fans nog een laatste keer verwennen dit seizoen.

Staat Mignolet laatste keer onder de lat in zijn carrière?

Vraag is of Simon Mignolet nog een laatste keer onder de lat zal staan bij Club Brugge. De 38-jarige doelman stopt met voetballen en gaat binnenkort aan de slag bij de voetbalbond.

Voor heel wat spelers kan het ook hun laatste wedstrijd worden bij Club Brugge, want er zouden wel wat spelers vertrekken. Denk maar aan Christos Tzolis, Joel Ordonez en Raphael Onyedika. 

Kan KAA Gent zijn vijfde plaats behouden?

Bij KAA Gent zullen ze de nieuwe kampioen zeker de nog punten willen afsnoepen. En voor de Buffalo’s staat er ook nog iets op het spel op de laatste speeldag van het seizoen.


Om hun vijfde plaats veilig te stellen, moet KAA Gent het even goed doen als KV Mechelen op bezoek bij STVV, anders grijpt het al zeker naast Europees voetbal volgend seizoen.

Prono Club Brugge - KAA Gent

Club Brugge wint
Gelijk
Club Brugge Club Brugge wint Gelijk KAA Gent KAA Gent wint
90.83% 7.86% 1.31%
Populairste
3-1
(49x)		 2-0
(42x)		 3-0
(40x)

Vergelijking Club Brugge - KAA Gent

Positie

1
5

Punten

54
29

Gewonnen

7
0

Verloren

1
3

Gescoorde doelpunten

27
4

Doelpunten tegen

9
9

Gele kaarten

14
21

Onderlinge duels gewonnen

39
20
27
26/04 13:30 KAA Gent KAA Gent 0-2 Club Brugge Club Brugge
21/12 13:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 KAA Gent KAA Gent
31/08 13:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
01/05 16:10 Club Brugge Club Brugge 4-1 KAA Gent KAA Gent
20/04 18:30 KAA Gent KAA Gent 0-5 Club Brugge Club Brugge
01/03 16:00 KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
22/09 13:30 Club Brugge Club Brugge 2-4 KAA Gent KAA Gent
16/01 20:45 KAA Gent KAA Gent 0-0 Club Brugge Club Brugge
17/12 13:30 Club Brugge Club Brugge 2-0 KAA Gent KAA Gent
03/09 13:30 KAA Gent KAA Gent 2-1 Club Brugge Club Brugge
26/02 13:30 Club Brugge Club Brugge 2-0 KAA Gent KAA Gent
06/11 13:30 KAA Gent KAA Gent 2-0 Club Brugge Club Brugge
17/07 18:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 KAA Gent KAA Gent
02/03 20:45 Club Brugge Club Brugge 0-3 KAA Gent KAA Gent
06/02 13:30 Club Brugge Club Brugge 1-2 KAA Gent KAA Gent
02/02 20:45 KAA Gent KAA Gent 0-1 Club Brugge Club Brugge
29/08 13:30 KAA Gent KAA Gent 6-1 Club Brugge Club Brugge
15/03 20:45 KAA Gent KAA Gent 0-4 Club Brugge Club Brugge
20/12 13:30 Club Brugge Club Brugge 0-1 KAA Gent KAA Gent
22/12 14:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
06/10 14:30 Club Brugge Club Brugge 4-0 KAA Gent KAA Gent
05/05 18:00 KAA Gent KAA Gent 0-1 Club Brugge Club Brugge
31/03 18:00 Club Brugge Club Brugge 3-0 KAA Gent KAA Gent
03/02 14:30 Club Brugge Club Brugge 1-1 KAA Gent KAA Gent
23/09 14:30 KAA Gent KAA Gent 0-4 Club Brugge Club Brugge
20/05 18:00 Club Brugge Club Brugge 0-1 KAA Gent KAA Gent
08/04 18:00 KAA Gent KAA Gent 1-0 Club Brugge Club Brugge
28/01 14:30 KAA Gent KAA Gent 2-0 Club Brugge Club Brugge
01/10 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 KAA Gent KAA Gent
21/05 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 KAA Gent KAA Gent
02/04 18:00 KAA Gent KAA Gent 2-1 Club Brugge Club Brugge
29/01 14:30 KAA Gent KAA Gent 2-0 Club Brugge Club Brugge
02/10 14:30 Club Brugge Club Brugge 1-0 KAA Gent KAA Gent
08/05 18:00 KAA Gent KAA Gent 1-4 Club Brugge Club Brugge
09/04 18:00 Club Brugge Club Brugge 2-0 KAA Gent KAA Gent
07/02 14:30 Club Brugge Club Brugge 1-0 KAA Gent KAA Gent
03/02 20:45 Club Brugge Club Brugge 1-0 KAA Gent KAA Gent
21/01 20:45 KAA Gent KAA Gent 2-1 Club Brugge Club Brugge
04/10 14:30 KAA Gent KAA Gent 4-1 Club Brugge Club Brugge
16/07 14:30 KAA Gent KAA Gent 1-0 Club Brugge Club Brugge
17/05 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-3 KAA Gent KAA Gent
26/04 18:00 KAA Gent KAA Gent 2-2 Club Brugge Club Brugge
22/02 14:30 KAA Gent KAA Gent 2-1 Club Brugge Club Brugge
26/10 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-2 KAA Gent KAA Gent
22/12 14:30 KAA Gent KAA Gent 1-3 Club Brugge Club Brugge
25/08 14:30 Club Brugge Club Brugge 1-1 KAA Gent KAA Gent
27/01 14:30 Club Brugge Club Brugge 0-0 KAA Gent KAA Gent
30/09 14:30 KAA Gent KAA Gent 2-2 Club Brugge Club Brugge
28/04 18:00 KAA Gent KAA Gent 2-1 Club Brugge Club Brugge
15/04 18:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 KAA Gent KAA Gent
12/02 18:00 KAA Gent KAA Gent 1-3 Club Brugge Club Brugge
26/10 20:45 KAA Gent KAA Gent P4-4 Club Brugge Club Brugge
16/10 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-0 KAA Gent KAA Gent
17/05 20:30 Club Brugge Club Brugge 3-0 KAA Gent KAA Gent
02/04 18:00 KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
26/12 18:00 KAA Gent KAA Gent 0-2 Club Brugge Club Brugge
03/10 15:30 Club Brugge Club Brugge 3-2 KAA Gent KAA Gent
08/05 20:00 KAA Gent KAA Gent 6-2 Club Brugge Club Brugge
04/05 19:30 Club Brugge Club Brugge 0-2 KAA Gent KAA Gent
11/04 20:30 Club Brugge Club Brugge 1-1 KAA Gent KAA Gent
14/02 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
27/01 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-0 Club Brugge Club Brugge
20/01 20:45 Club Brugge Club Brugge 1-4 KAA Gent KAA Gent
19/10 19:30 KAA Gent KAA Gent 3-3 Club Brugge Club Brugge
18/10 20:30 Club Brugge Club Brugge 1-0 KAA Gent KAA Gent
15/03 18:00 Club Brugge Club Brugge 1-4 KAA Gent KAA Gent
26/10 18:00 KAA Gent KAA Gent 3-0 Club Brugge Club Brugge
20/04 18:00 KAA Gent KAA Gent 0-0 Club Brugge Club Brugge
02/12 20:30 Club Brugge Club Brugge 0-0 KAA Gent KAA Gent
08/05 20:45 Club Brugge Club Brugge 2-0 KAA Gent KAA Gent
18/04 20:45 KAA Gent KAA Gent 3-1 Club Brugge Club Brugge
21/01 13:00 KAA Gent KAA Gent 0-0 Club Brugge Club Brugge
31/07 19:30 KAA Gent KAA Gent 3-1 Club Brugge Club Brugge
28/07 20:30 Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
01/04 18:00 KAA Gent KAA Gent 4-1 Club Brugge Club Brugge
31/03 19:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 KAA Gent KAA Gent
31/10 19:30 KAA Gent KAA Gent 1-4 Club Brugge Club Brugge
29/10 20:00 Club Brugge Club Brugge 2-1 KAA Gent KAA Gent
23/01 13:00 KAA Gent KAA Gent 0-1 Club Brugge Club Brugge
21/01 19:30 Club Brugge Club Brugge 2-0 FF KAA Gent KAA Gent
16/08 19:30 KAA Gent KAA Gent 2-2 Club Brugge Club Brugge
15/08 20:00 Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
15/02 13:00 KAA Gent KAA Gent 0-1 Club Brugge Club Brugge
13/09 20:00 Club Brugge Club Brugge 1-1 KAA Gent KAA Gent
23/02 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-4 Club Brugge Club Brugge
21/09 20:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 KAA Gent KAA Gent
Het gedroomde afscheid van Simon Mignolet ... en dan een heel nieuwe uitdaging

23/05

Oef. De titel is binnen voor Club Brugge. En dus kunnen we Simon Mignolet zondag gewoon in actie zien voor blauw-zwart, toch? Alles wijst erop dat Simon Mignolet zondag teg...

Mag Club Brugge dromen van verlengd verblijf Tzolis? Goudhaantje weet perfect wat hij wil

23/05 7

Club Brugge is kampioen. En dus kan Christos Tzolis via de grote poort naar een Europese topcompetitie, toch? Wat denkt de Griekse winger er eigenlijk zelf van met oog op d...

"Toch geen erehaag?" Rik De Mil laat zich uit over heikel punt voor Club Brugge - KAA Gent

23/05 32

De voorbije weken was er heel wat te doen over het al dan niet neerpoten van een erehaag in Spanje door de spelers van Real Madrid voor FC Barcelona. En nu is het in België...

Meningen over de impact van Ivan Leko lopen fel uit elkaar: "100 procent zeker gelukt met Hayen"

23/05 8

Club Brugge heeft zijn tweede ster beet. De twintigste titel werd donderdagavond gevierd op het veld van KV Mechelen. De komende dagen zullen er nog meer dingen te vieren v...

Merci opa: Brugse kern grapt met Simon Mignolet aan de vooravond van zijn allerlaatste match

23/05

Simon Mignolet speelt zondag de laatste wedstrijd uit zijn rijke carrière. Zijn ploegmaats hadden voor de gelegenheid een kleine grap voor hem in petto. De sfeer is goed op...

10:15

Als kersvers landskampioen ontvangt Club Brugge voor zijn laatste thuiswedstrijd van het seizoen KAA Gent. Sluit blauw-zwart het seizoen in schoonheid af?

Franky Van der Elst is wel heel duidelijk: "Als hij straks geen Profvoetballer van het Jaar wordt..."

Franky Van der Elst is wel heel duidelijk: "Als hij straks geen Profvoetballer van het Jaar wordt..."

09:50

Club Brugge mag zich opnieuw kampioen van België noemen en sluit het seizoen zondag af met een galawedstrijd tegen KAA Gent. Toch gaat de aandacht niet alleen naar de titel...

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 18:30 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 18:30 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 18:30 KV Mechelen KV Mechelen
