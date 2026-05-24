Datum: 24/05/2026 18:30
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 10
Stadion: Jan Breydel

LIVE Voor de rust maakt Tresoldi er ook nog 3-0 van

Als kersvers landskampioen ontvangt Club Brugge voor zijn laatste thuiswedstrijd van het seizoen KAA Gent. Sluit blauw-zwart het seizoen in schoonheid af?

Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
45
 We krijgen 3 minuten blessuretijd.
41

Goal 		Doelpunt van Nicolò Tresoldi (Cisse Sandra)
Na een lange aanval van Club vindt Vanaken met een lange bal Sandra in de zestien. Met zijn rug naar doel kopt hij terug tot bij Tresoldi, die buiten het bereik van Roef de 3-0 binnenknalt.
40
 Vetlesen haalt de achterlijn en zoekt een ploegmaat, maar Gen kan de bal wegwerken.
38
 Vetlesen probeert het uit de draai in de zestien, Roef klemt de bal.
34
 Roef voorkomt de 3-0
Club krijgt net buiten de zestien een vrije trap, Vanaken knalt in één tijd richting de verste paal. Roef moet zich strekken en vermijden dat het nu al 3-0 wordt.
33

Goal 		Doelpunt van Nicolò Tresoldi (Hugo Vetlesen)
Siquet knokt zich in balbezit op het middenveld en de bal komt in de zestien bij Vetlesen. De Noor zet voor, Tresoldi knalt met rechts hoog binnen. Club staat op een dubbele voorsprong, Gent moet hopen dat STVV wint van Mechelen.
30
 Iedereen gaat even naar de kant voor een korte drankpauze.
29
 Vanaken vindt in de zestien Tresoldi, de Duitser kopt net naast.
27
 Na lang balbezit van Club zet Siquet vroeg voor en probeert zowaar Mechele te bereiken. De centrale verdediger kan net niet bij de bal.
24
 De Buffalo's zakten even naar de zesde plaats, maar STVV is ook op voorsprong gekomen tegen KV Mechelen. Daardoor blijft Gent op de vijfde plaats.
21

Goal 		Doelpunt van Carlos Forbs (Christos Tzolis)
Tzolis haalt de achterlijn en kapt makkelijk zijn man uit. De Griek kan de vrijstaande Forbs bedienen, die van dichtbij de 1-0 binnen kan leggen.
20
 Club Brugge speelt al in zijn nieuwe thuisshirt voor volgend seizoen.
19
 Voorzet van Seys op links, Tresoldi kopt overhoeks in de handen van Roef.
18
 Mignolet voorkomt de 0-1
De Buffalo's krijgen een vrije trap buiten de zestien en de bal blijft hangen. Duverne kan van dichtbij koppen, Mignolet voorkomt met de voeten de 0-1.
16
 Tzolis komt weer naar binnen en blijft zoeken naar een gaatje, maar legt de bal over het doel van Roef.
14
 Duverne wil voorzetten, maar de bal vliegt ver over en naast het doel van Mignolet.
12
 Tresoldi haalt uit vanop zo'n twintig meter, zijn poging gaat nipt naast.
11
 Seys verliest de bal aan Duverne, maar recupereert met een zuivere tackle wel opnieuw de bal.
10
 Club kan de corner ontzetten, Ordonez kan een nieuwe voorzet van Hong ook wegkoppen.
9
 Araujo zet voor, via de voet van Seys wordt het een corner.
7
 Uit de corner komt weinig gevaar, Club blijft wel op de helft van de Buffalo's voetballen.
6
 Tzolis viseert met zijn rechter de verste hoek, Roef duwt in corner.
3
 Forbs gaat een eerste keer diep richting de achterlijn, Araujo kan een corner nog vermijden.
1
 Door de huldiging van Mignolet en Mata die de aftrap kwam geven, is de wedstrijd met zo'n vijf minuten vertraging begonnen.
1
 Club Brugge - KAA Gent: 0-0
17:48
 Bij Club Brugge twee wijzigingen in de basis. Mignolet staat uiteraard in doel voor zijn laatste wedstrijd, Sandra vervangt Stankovic dan weer in de basis.
17:48
 Michal Skoras moet de wedstrijd tegen zijn ex-ploeg missen, de Pool is geschorst. Goore is dan weer geblesseerd. Volckaert en Hong komen daardoor in de basis.
Club Brugge: Carlos Forbs - Simon Mignolet - Brandon Mechele - Joel Ordonez - Cisse Sandra - Joaquin Seys - Hugo Siquet - Nicolò Tresoldi - Christos Tzolis - Hans Vanaken - Hugo Vetlesen
Bank: Bjorn Meijer - Raphael Onyedika - Dani van den Heuvel - Romeo Vermant - Gustaf Nilsson - Aleksandar Stankovic - Nordin Jackers - Jorne Spileers - Kyriani Sabbe - Mamadou Diakhon - Argus Vanden Driessche

KAA Gent: Davy Roef - Jean-Kevin Duverne - Daiki Hashioka - Matties Volckaert - Siebe Van Der Heyden - Tiago Araujo - Mathias Delorge - Leonardo Da Silva Lopes - Tibe De Vlieger - Hyun-Seok Hong - Wilfried Kanga
Bank: Aimé Omgba - Momodou Sonko - Atsuki Ito - Moctar Diop - Kjell Peersman - Bas Evers - Abdelkahar Kadri - Hannes Vernemmen - Mamadou Aliou Diallo - El Hadji Seck - Wout Asselman

Forbs Carlos 7.8  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Mignolet Simon 7.2  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 2
Mechele Brandon 7.4  
  • Nauwkeurige passes: 32/32 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/5 (100%)
Ordonez Joel 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 30/30 (100%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Sandra Cisse 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 22/26 (84.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Seys Joaquin 7.2  
  • Nauwkeurige passes: 26/30 (86.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Siquet Hugo 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 23/29 (79.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Tresoldi Nicolò ⚽ ⚽ 9.2  
  • Goals: 2
  • Nauwkeurige passes: 10/15 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 3/6
Tzolis Christos A 7.7  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 24/28 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Vanaken Hans 7.6  
  • Nauwkeurige passes: 34/36 (94.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
Vetlesen Hugo A 7.5  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 16/19 (84.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
Bank
Meijer Bjorn  
Onyedika Raphael  
van den Heuvel Dani  
Vermant Romeo  
Nilsson Gustaf  
Stankovic Aleksandar  
Jackers Nordin  
Spileers Jorne  
Sabbe Kyriani  
Diakhon Mamadou  
Vanden Driessche Argus  
 

Roef Davy 5.7  
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
Duverne Jean-Kevin 5.6  
  • Nauwkeurige passes: 10/19 (52.6%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Hashioka Daiki 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 18/21 (85.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Volckaert Matties 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 13/14 (92.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/7 (100%)
Van Der Heyden Siebe 5.9  
  • Nauwkeurige passes: 16/21 (76.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Araujo Tiago 6.0  
  • Nauwkeurige passes: 8/13 (61.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Delorge Mathias 5.8  
  • Nauwkeurige passes: 20/26 (76.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Lopes Leonardo Da Silva 5.9  
  • Nauwkeurige passes: 16/16 (100%)
De Vlieger Tibe 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 18/20 (90%)
  • Sleutelpasses: 1
Hong Hyun-Seok 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 16/18 (88.9%)
Kanga Wilfried 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
Bank
Omgba Aimé  
Sonko Momodou  
Ito Atsuki  
Diop Moctar  
Peersman Kjell  
Evers Bas  
Kadri Abdelkahar  
Vernemmen Hannes  
Aliou Diallo Mamadou  
Seck El Hadji  
Asselman Wout  

Vooraf

LIVE Club Brugge-KAA Gent: Geeft blauw-zwart zijn 20ste titel nog wat extra glans?
Foto: © photonews

Donderdag verzekerde Club Brugge zich op het veld van KV Mechelen al van zijn 20ste landstitel. Thuis tegen KAA Gent speelt blauw-zwart nog een galawedstrijd en kan het zijn fans nog een laatste keer verwennen dit seizoen.

Staat Mignolet laatste keer onder de lat in zijn carrière?

Vraag is of Simon Mignolet nog een laatste keer onder de lat zal staan bij Club Brugge. De 38-jarige doelman stopt met voetballen en gaat binnenkort aan de slag bij de voetbalbond.

Voor heel wat spelers kan het ook hun laatste wedstrijd worden bij Club Brugge, want er zouden wel wat spelers vertrekken. Denk maar aan Christos Tzolis, Joel Ordonez en Raphael Onyedika. 

Kan KAA Gent zijn vijfde plaats behouden?

Bij KAA Gent zullen ze de nieuwe kampioen zeker de nog punten willen afsnoepen. En voor de Buffalo’s staat er ook nog iets op het spel op de laatste speeldag van het seizoen.

Om hun vijfde plaats veilig te stellen, moet KAA Gent het even goed doen als KV Mechelen op bezoek bij STVV, anders grijpt het al zeker naast Europees voetbal volgend seizoen.

Het gedroomde afscheid van Simon Mignolet ... en dan een heel nieuwe uitdaging

23/05

Oef. De titel is binnen voor Club Brugge. En dus kunnen we Simon Mignolet zondag gewoon in actie zien voor blauw-zwart, toch? Alles wijst erop dat Simon Mignolet zondag teg...

Mag Club Brugge dromen van verlengd verblijf Tzolis? Goudhaantje weet perfect wat hij wil

23/05 7

Club Brugge is kampioen. En dus kan Christos Tzolis via de grote poort naar een Europese topcompetitie, toch? Wat denkt de Griekse winger er eigenlijk zelf van met oog op d...

"Toch geen erehaag?" Rik De Mil laat zich uit over heikel punt voor Club Brugge - KAA Gent

23/05 32

De voorbije weken was er heel wat te doen over het al dan niet neerpoten van een erehaag in Spanje door de spelers van Real Madrid voor FC Barcelona. En nu is het in België...

Meningen over de impact van Ivan Leko lopen fel uit elkaar: "100 procent zeker gelukt met Hayen"

23/05 8

Club Brugge heeft zijn tweede ster beet. De twintigste titel werd donderdagavond gevierd op het veld van KV Mechelen. De komende dagen zullen er nog meer dingen te vieren v...

Merci opa: Brugse kern grapt met Simon Mignolet aan de vooravond van zijn allerlaatste match

23/05

Simon Mignolet speelt zondag de laatste wedstrijd uit zijn rijke carrière. Zijn ploegmaats hadden voor de gelegenheid een kleine grap voor hem in petto. De sfeer is goed op...

LIVE Club Brugge-KAA Gent: Geeft blauw-zwart zijn 20ste titel nog wat extra glans?

10:15

Als kersvers landskampioen ontvangt Club Brugge voor zijn laatste thuiswedstrijd van het seizoen KAA Gent. Sluit blauw-zwart het seizoen in schoonheid af?

Franky Van der Elst is wel heel duidelijk: "Als hij straks geen Profvoetballer van het Jaar wordt..."

09:50

Club Brugge mag zich opnieuw kampioen van België noemen en sluit het seizoen zondag af met een galawedstrijd tegen KAA Gent. Toch gaat de aandacht niet alleen naar de titel...

Hans Vanaken en Simon Mignolet komen met duidelijke oproep richting Club-fans

10:50 3

Club Brugge viert zondag de landstitel op Jan Breydel, maar Hans Vanaken en Simon Mignolet vragen de fans om het feest niet te laten ontsporen: fans mogen het veld niet bes...

Van Liverpool tot Club Brugge: Sturridge, De Ketelaere en co. nemen afscheid van Mignolet met warme woorden

16:00 1

Simon Mignolet speelt zondag zijn allerlaatste wedstrijd. Ondertussen lopen de eerbetonen al binnen. Ex-ploegmaats spreken met veel bewondering over de doelman én de mens a...

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 3-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 4-0 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
