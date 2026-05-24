LIVE Voor de rust maakt Tresoldi er ook nog 3-0 van

Als kersvers landskampioen ontvangt Club Brugge voor zijn laatste thuiswedstrijd van het seizoen KAA Gent. Sluit blauw-zwart het seizoen in schoonheid af?

Donderdag verzekerde Club Brugge zich op het veld van KV Mechelen al van zijn 20ste landstitel. Thuis tegen KAA Gent speelt blauw-zwart nog een galawedstrijd en kan het zijn fans nog een laatste keer verwennen dit seizoen.

Staat Mignolet laatste keer onder de lat in zijn carrière?

Vraag is of Simon Mignolet nog een laatste keer onder de lat zal staan bij Club Brugge. De 38-jarige doelman stopt met voetballen en gaat binnenkort aan de slag bij de voetbalbond.

Voor heel wat spelers kan het ook hun laatste wedstrijd worden bij Club Brugge, want er zouden wel wat spelers vertrekken. Denk maar aan Christos Tzolis, Joel Ordonez en Raphael Onyedika.

Kan KAA Gent zijn vijfde plaats behouden?

Bij KAA Gent zullen ze de nieuwe kampioen zeker de nog punten willen afsnoepen. En voor de Buffalo’s staat er ook nog iets op het spel op de laatste speeldag van het seizoen.

Om hun vijfde plaats veilig te stellen, moet KAA Gent het even goed doen als KV Mechelen op bezoek bij STVV, anders grijpt het al zeker naast Europees voetbal volgend seizoen.