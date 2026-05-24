LIVE Voor de rust maakt Tresoldi er ook nog 3-0 van

Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
Rust
45
We krijgen 3 minuten blessuretijd.
41
Doelpunt van Nicolò Tresoldi (Cisse Sandra)
Na een lange aanval van Club vindt Vanaken met een lange bal Sandra in de zestien. Met zijn rug naar doel kopt hij terug tot bij Tresoldi, die buiten het bereik van Roef de 3-0 binnenknalt.
40
Vetlesen haalt de achterlijn en zoekt een ploegmaat, maar Gen kan de bal wegwerken.
38
Vetlesen probeert het uit de draai in de zestien, Roef klemt de bal.
34
Roef voorkomt de 3-0
Club krijgt net buiten de zestien een vrije trap, Vanaken knalt in één tijd richting de verste paal. Roef moet zich strekken en vermijden dat het nu al 3-0 wordt.
33
Doelpunt van Nicolò Tresoldi (Hugo Vetlesen)
Siquet knokt zich in balbezit op het middenveld en de bal komt in de zestien bij Vetlesen. De Noor zet voor, Tresoldi knalt met rechts hoog binnen. Club staat op een dubbele voorsprong, Gent moet hopen dat STVV wint van Mechelen.
30
Iedereen gaat even naar de kant voor een korte drankpauze.
29
Vanaken vindt in de zestien Tresoldi, de Duitser kopt net naast.
27
Na lang balbezit van Club zet Siquet vroeg voor en probeert zowaar Mechele te bereiken. De centrale verdediger kan net niet bij de bal.
24
De Buffalo's zakten even naar de zesde plaats, maar STVV is ook op voorsprong gekomen tegen KV Mechelen. Daardoor blijft Gent op de vijfde plaats.
21
Doelpunt van Carlos Forbs (Christos Tzolis)
Tzolis haalt de achterlijn en kapt makkelijk zijn man uit. De Griek kan de vrijstaande Forbs bedienen, die van dichtbij de 1-0 binnen kan leggen.
20
Club Brugge speelt al in zijn nieuwe thuisshirt voor volgend seizoen.
19
Voorzet van Seys op links, Tresoldi kopt overhoeks in de handen van Roef.
18
Mignolet voorkomt de 0-1
De Buffalo's krijgen een vrije trap buiten de zestien en de bal blijft hangen. Duverne kan van dichtbij koppen, Mignolet voorkomt met de voeten de 0-1.
16
Tzolis komt weer naar binnen en blijft zoeken naar een gaatje, maar legt de bal over het doel van Roef.
14
Duverne wil voorzetten, maar de bal vliegt ver over en naast het doel van Mignolet.
12
Tresoldi haalt uit vanop zo'n twintig meter, zijn poging gaat nipt naast.
11
Seys verliest de bal aan Duverne, maar recupereert met een zuivere tackle wel opnieuw de bal.
10
Club kan de corner ontzetten, Ordonez kan een nieuwe voorzet van Hong ook wegkoppen.
9
Araujo zet voor, via de voet van Seys wordt het een corner.
7
Uit de corner komt weinig gevaar, Club blijft wel op de helft van de Buffalo's voetballen.
6
Tzolis viseert met zijn rechter de verste hoek, Roef duwt in corner.
3
Forbs gaat een eerste keer diep richting de achterlijn, Araujo kan een corner nog vermijden.
1
Door de huldiging van Mignolet en Mata die de aftrap kwam geven, is de wedstrijd met zo'n vijf minuten vertraging begonnen.
1
Club Brugge - KAA Gent: 0-0
17:48
Bij Club Brugge twee wijzigingen in de basis. Mignolet staat uiteraard in doel voor zijn laatste wedstrijd, Sandra vervangt Stankovic dan weer in de basis.
17:48
Michal Skoras moet de wedstrijd tegen zijn ex-ploeg missen, de Pool is geschorst. Goore is dan weer geblesseerd. Volckaert en Hong komen daardoor in de basis.
Club Brugge:
Carlos Forbs
- Simon Mignolet
- Brandon Mechele
- Joel Ordonez
- Cisse Sandra
- Joaquin Seys
- Hugo Siquet
- Nicolò Tresoldi
- Christos Tzolis
- Hans Vanaken
- Hugo Vetlesen
Bank:
Bjorn Meijer
- Raphael Onyedika
- Dani van den Heuvel
- Romeo Vermant
- Gustaf Nilsson
- Aleksandar Stankovic
- Nordin Jackers
- Jorne Spileers
- Kyriani Sabbe
- Mamadou Diakhon
- Argus Vanden Driessche
KAA Gent:
Davy Roef
- Jean-Kevin Duverne
- Daiki Hashioka
- Matties Volckaert
- Siebe Van Der Heyden
- Tiago Araujo
- Mathias Delorge
- Leonardo Da Silva Lopes
- Tibe De Vlieger
- Hyun-Seok Hong
- Wilfried Kanga
Bank:
Aimé Omgba
- Momodou Sonko
- Atsuki Ito
- Moctar Diop
- Kjell Peersman
- Bas Evers
- Abdelkahar Kadri
- Hannes Vernemmen
- Mamadou Aliou Diallo
- El Hadji Seck
- Wout Asselman