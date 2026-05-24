Datum: 24/05/2026 18:30
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 10
Stadion: Stayen

Malinwa start vanavond met dezelfde 11 die Club Brugge afgelopen donderdag op 2-2 hielden. Bij STVV zien we 3 wissels ten opzichte van de 3-1-nederlaag tegen Anderlecht. Goto, Hata en Taniguchi zijn de nieuwkomers.

40
  Gele kaart voor Massimo Decoene
34
 Komt er nog iets voor de rust?
31
 Halfuur ver. Mechelen zal nu iets moeten verzinnen.
28
 Drankpauze op Stayen. Het is warm!
25
 Ook op Stayen de 1-0. Muja zet STVV op voorsprong!
24

Goal 		Doelpunt van Arbnor Muja (Rihito Yamamoto)
22
 Club Brugge op voorsprong tegen Gent, goed nieuws voor Mechelen dus.
19
 Sissako trapt, net naast!
14
 Goto trapt van heel ver. Goede poging wel nog.
11
 Mechelen eist de bal op. Levert dat wat op?
9
 Vergoote moet twee kemphanen even bij zich roepen. Geen kaarten.
6
 Muja trapt, over de kooi van De Wolf.
4
 Koudou probeert iets, maar er komt geen kans van.
1
 De bal rolt op Stayen.
1
 STVV - KV Mechelen: 0-0

Vooraf
Malinwa start vanavond met dezelfde 11 die Club Brugge afgelopen donderdag op 2-2 hielden. Bij STVV zien we 3 wissels ten opzichte van de 3-1-nederlaag tegen Anderlecht. Goto, Hata en Taniguchi zijn de nieuwkomers.

STVV STVV
Goto Keisuke 6.25  
  • Nauwkeurige passes: 12/13 (92.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
Lendfers Matt 6.95  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Hata Taiga 7.09  
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/6 (0%)
Musliu Visar 7.28  
  • Nauwkeurige passes: 26/27 (96.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Taniguchi Shogo 6.71  
  • Nauwkeurige passes: 28/35 (80%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/13 (15.4%)
Vanwesemael Robert-Jan 6.73  
  • Nauwkeurige passes: 15/17 (88.2%)
Sissako Abdoulaye 6.89  
  • Nauwkeurige passes: 12/17 (70.6%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Yamamoto Rihito A 7.25  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 12/15 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Sebaoui Ilias 6.85  
  • Nauwkeurige passes: 11/16 (68.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Merlen Ryan 7.19  
  • Nauwkeurige passes: 18/21 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Muja Arbnor 8.07  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 13/14 (92.9%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Bank
Mbe Soh Loïc  
Coppens Jo  
Juklerød Simen  
Janssens Wolke  
Pupe Joedrick  
Diriken Alouis  
Matsuzawa Kaito  
Diouf Oumar  
Shinkawa Shion  
 

KV Mechelen KV Mechelen
De Wolf Ortwin 6.14  
  • Nauwkeurige passes: 15/22 (68.2%)
  • Sleutelpasses: 1
Marsa Jose 6.21  
  • Nauwkeurige passes: 16/18 (88.9%)
Halhal Redouane 6.83  
  • Nauwkeurige passes: 30/30 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Decoene Massimo   5.96  
  • Nauwkeurige passes: 24/31 (77.4%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/12 (33.3%)
Servais Mathis 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 11/14 (78.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
Hammar Fredrik 6.61  
  • Nauwkeurige passes: 23/27 (85.2%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Salifou Dikeni 6.28  
  • Nauwkeurige passes: 10/15 (66.7%)
Koudou Therence 6.63  
  • Nauwkeurige passes: 20/23 (87%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/7 (28.6%)
van Brederode Myron 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 14/19 (73.7%)
Mrabti Kerim 5.93  
  • Nauwkeurige passes: 12/15 (80%)
Bank
Diouf Gora  
Konaté Mory  
Kireev Maxim  
Bafdili Bilal  
Raman Benito  
Van Ingelgom Tijn  
Truyf Ian  
Vanrafelghem Keano  
Antonio Bill  
Einde van een Truiens sprookje: Wouter Vrancken neemt afscheid als een van de grootste STVV-trainers ooit

07:00 5

Wouter Vrancken neemt afscheid van STVV. De Limburger heeft het nieuws zelf bevestigd en zal vandaag voor de laatste keer op de bank zitten op Stayen. De top van de Kanarie...

STVV heeft nieuwe hoofdtrainer al bijna beet: opvolger van Vrancken snel bekend

12:00

STVV neemt zondag afscheid van Wouter Vrancken na een historisch seizoen. Toch kijkt de club al vooruit: de opvolger wordt snel bekendgemaakt.

🎥 Wouter Vrancken spreekt STVV-supporters toe en heeft nog laatste duidelijke boodschap

13:50

Wouter Vrancken neemt zondag afscheid van STVV na een seizoen dat Stayen weer deed dromen. In zijn afscheidsboodschap richt hij zich nog één keer tot de supporters.

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 2-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 3-0 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
