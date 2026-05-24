Union SG en Anderlecht hebben niets meer te winnen of te verliezen, maar een Brusselse derby wil je natuurlijk winnen. Hubert kiest de verwachte namen, bij Anderlecht geen Coosemans of Camara. Volg de match hier LIVE en op de voet!
44' 25"
|
|
Scherpen Kjell
|
| 7.2
Kjell Scherpen @ Union SG - Anderlecht7.2
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|42
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|2
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|14/16 (87.5%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|5/8 (62.5%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Reddingen: 2
- Weggebokst: 0
- Geslaagde plukballen: 0
|
Sykes Ross
|
| 7.2
Ross Sykes @ Union SG - Anderlecht7.2
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|42
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|3
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|22/25 (88%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/4 (50%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 22/25 (88%)
|
Burgess Christian
|
| 7.5
Christian Burgess @ Union SG - Anderlecht7.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|42
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|3
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|20/23 (87%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|5/7 (71.4%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 20/23 (87%)
|
Mac Allister Kevin
|
| 7.0
Kevin Mac Allister @ Union SG - Anderlecht7.0
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|42
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|2
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|18/19 (94.7%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|4/5 (80%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 18/19 (94.7%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 0/1
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|
Smith Guilherme
|
| 6.7
Guilherme Smith @ Union SG - Anderlecht6.7
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|42
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|19/23 (82.6%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/4 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|2/2 (100%)
| Balverliezen
|9
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 19/23 (82.6%)
- Sleutelpasses: 1
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
- Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
- Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
|
Zorgane Adem
|
| 6.8
Adem Zorgane @ Union SG - Anderlecht6.8
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|42
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|21/23 (91.3%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/3 (66.7%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 21/23 (91.3%)
- Sleutelpasses: 1
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|
Ait El Hadj Anouar
⚽
|
| 7.9
Anouar Ait El Hadj @ Union SG - Anderlecht7.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|42
| Goals
|1
| Penalty (goals)
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|17/19 (89.5%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/2 (50%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Goals: 1
- Nauwkeurige passes: 17/19 (89.5%)
- Schoten op doel: 1/2
|
Khalaili Anan
⚽
|
| 6.9
Anan Khalaili @ Union SG - Anderlecht6.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|42
| Goals
|1
| Penalty (goals)
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|15/18 (83.3%)
| Sleutelpasses
|2
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|2/2 (100%)
| Nauwkeurige lange ballen
|2/2 (100%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Goals: 1
- Nauwkeurige passes: 15/18 (83.3%)
- Sleutelpasses: 2
- Schoten op doel: 1/2
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
- Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
- Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
|
Zeneli Besfort
A A
|
| 8.6
Besfort Zeneli @ Union SG - Anderlecht8.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|42
| Goals
|0
| Assists
|2
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Succesvolle dribbels
|1/2 (50%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|13/16 (81.3%)
| Sleutelpasses
|3
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|2/4 (50%)
| Nauwkeurige lange ballen
|2/3 (66.7%)
| Balverliezen
|7
|
|
Meer statistieken
- Assists: 2
- Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
- Sleutelpasses: 3
- Schoten op doel: 0/1
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
- Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
|
Biondic Mateo
⚽
|
| 8.0
Mateo Biondic @ Union SG - Anderlecht8.0
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|42
| Goals
|1
| Penalty (goals)
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|4
| Schoten op doel
|2
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|5/6 (83.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Goals: 1
- Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
- Schoten op doel: 2/4
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
|
Rodriguez Kevin
⚽ A
|
| 8.8
Kevin Rodriguez @ Union SG - Anderlecht8.8
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|42
| Goals
|1
| Penalty (goals)
|0
| Assists
|1
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|3
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|3
| Schoten op doel
|2
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|7/10 (70%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/2 (50%)
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Goals: 1
- Assists: 1
- Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 2/3
|Bank
|
Chambaere Vic
|
|
|
|
|
Fuseini Mohammed
|
|
|
|
|
Pavlic Ivan
|
|
|
|
|
François Guillaume
|
|
|
|
|
Niang Ousseynou
|
|
|
|
|
Patris Louis
|
|
|
|
|
Sylla Massiré
|
|
|
|
|
Florucz Raul
|
|
|
|
|
Leysen Fedde
|
|
|
|
|
|
|
Heekeren Justin
|
| 5.0
Justin Heekeren @ Union SG - Anderlecht5.0
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|42
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|2
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|6/9 (66.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/6 (33.3%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Reddingen: 2
- Weggebokst: 0
- Geslaagde plukballen: 1
- Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
|
Angely Mathys
|
| 5.8
Mathys Angely @ Union SG - Anderlecht5.8
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|42
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|3
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|12/17 (70.6%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|3/4 (75%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 12/17 (70.6%)
|
Kana Marco
|
| 5.4
Marco Kana @ Union SG - Anderlecht5.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|42
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|2
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|2
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
1 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|18/20 (90%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 18/20 (90%)
|
Hey Lucas
|
| 5.7
Lucas Hey @ Union SG - Anderlecht5.7
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|42
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|2
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|7/11 (63.6%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/4 (0%)
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 7/11 (63.6%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
|
Sardella Killian
|
| 5.7
Killian Sardella @ Union SG - Anderlecht5.7
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|42
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|9/10 (90%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 0/1
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|
Bertaccini Adriano
|
| 5.9
Adriano Bertaccini @ Union SG - Anderlecht5.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|42
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|3/4 (75%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Schoten op doel: 1/1
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|
Saliba Nathan-Dylan
|
| 6.0
Nathan-Dylan Saliba @ Union SG - Anderlecht6.0
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|42
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|12/13 (92.3%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 12/13 (92.3%)
- Sleutelpasses: 1
|
Degreef Tristan
|
| 5.8
Tristan Degreef @ Union SG - Anderlecht5.8
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|42
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/2 (50%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|9/12 (75%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/2 (0%)
| Balverliezen
|7
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
- Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
|
De Cat Nathan
|
| 6.0
Nathan De Cat @ Union SG - Anderlecht6.0
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|42
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/2 (50%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|11/13 (84.6%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/3 (33.3%)
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
- Schoten op doel: 1/1
- Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
- Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
|
Hazard Thorgan
|
| 6.4
Thorgan Hazard @ Union SG - Anderlecht6.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|42
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|19/21 (90.5%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/2 (50%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/2 (0%)
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 19/21 (90.5%)
- Schoten op doel: 0/2
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
- Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
|
Sikan Danylo
|
| 6.1
Danylo Sikan @ Union SG - Anderlecht6.1
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|42
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|2
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/2 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|5/5 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
|Bank
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Verschaeren Yari
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Ilic Mihajlo
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Rits Mats
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De Ridder Alexander
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|
Imbrechts Joachim
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da Costa Coba
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|
Tajaouart Anas
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Kanate Ibrahim
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