Union SG: Kjell Scherpen - Ross Sykes - Christian Burgess - Kevin Mac Allister - Guilherme Smith - Adem Zorgane - Anouar Ait El Hadj - Anan Khalaili - Besfort Zeneli - Mateo Biondic - Kevin Rodriguez

Bank: Vic Chambaere - Mohammed Fuseini - Ivan Pavlic - Guillaume François - Ousseynou Niang - Louis Patris - Massiré Sylla - Raul Florucz - Fedde Leysen



Anderlecht: Justin Heekeren - Mathys Angely - Marco Kana - Lucas Hey - Killian Sardella - Adriano Bertaccini - Nathan-Dylan Saliba - Tristan Degreef - Nathan De Cat - Thorgan Hazard - Danylo Sikan

Bank: Yari Verschaeren - Mihajlo Ilic - Mats Rits - Alexander De Ridder - Joachim Imbrechts - Coba da Costa - Anas Tajaouart - Ibrahim Kanate