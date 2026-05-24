Datum: 24/05/2026 18:30
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 10
Stadion: Joseph Marien stadion

Union SG en Anderlecht hebben niets meer te winnen of te verliezen, maar een Brusselse derby wil je natuurlijk winnen. Hubert kiest de verwachte namen, bij Anderlecht geen Coosemans of Camara. Volg de match hier LIVE en op de voet!

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Stand Live
Tijd   44' 25" 
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42

Goal 		Doelpunt van Anan Khalaili
35
 Wat krijgen we nog voor de rust?
32

Goal 		Doelpunt van Anouar Ait El Hadj (Kevin Rodriguez)
32
 El Hadj doet de boeken voor de rust al dicht. 3-0, een galawedstrijd.
29
 Sikan bakt er niets van, Anderlecht heeft het moeilijk.
27
 Union is baas en zet de puntjes meer dan op de i.
24
 Het wordt steeds meer eenrichtingsvoetbal.
21
 Twee grote kansen, twee goals voor Union. Rodriguez scoort.
21

Goal 		Doelpunt van Kevin Rodriguez (Besfort Zeneli)
18
 Biondic opent de score!
18

Goal 		Doelpunt van Mateo Biondic (Besfort Zeneli)
16
  Gele kaart voor Marco Kana
16
 Kwartier ver, aangenaam begin van deze wedstrijd.
13
 Rodriguez trapt, maar naast!
10
 De volley van De Cat, maar niet doeltreffend.
7
 Bertaccini probeert het! Neen!
4
 Wat corners en halve kansjes in de Brusselse derby.
1
 De bal rolt in het Dudenpark.
1
 Union SG - Anderlecht: 0-0

Vooraf
Union SG en Anderlecht hebben niets meer te winnen of te verliezen, maar een Brusselse derby wil je natuurlijk winnen. Hubert kiest de verwachte namen, bij Anderlecht geen Coosemans of Camara.
Union SG: Kjell Scherpen - Ross Sykes - Christian Burgess - Kevin Mac Allister - Guilherme Smith - Adem Zorgane - Anouar Ait El Hadj - Anan Khalaili - Besfort Zeneli - Mateo Biondic - Kevin Rodriguez
Bank: Vic Chambaere - Mohammed Fuseini - Ivan Pavlic - Guillaume François - Ousseynou Niang - Louis Patris - Massiré Sylla - Raul Florucz - Fedde Leysen

Anderlecht (Union SG - Anderlecht)
Anderlecht: Justin Heekeren - Mathys Angely - Marco Kana - Lucas Hey - Killian Sardella - Adriano Bertaccini - Nathan-Dylan Saliba - Tristan Degreef - Nathan De Cat - Thorgan Hazard - Danylo Sikan
Bank: Yari Verschaeren - Mihajlo Ilic - Mats Rits - Alexander De Ridder - Joachim Imbrechts - Coba da Costa - Anas Tajaouart - Ibrahim Kanate

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 7.2  
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
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Sykes Ross 7.2  
  • Nauwkeurige passes: 22/25 (88%)
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Burgess Christian 7.5  
  • Nauwkeurige passes: 20/23 (87%)
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Mac Allister Kevin 7.0  
  • Nauwkeurige passes: 18/19 (94.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Smith Guilherme 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 19/23 (82.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Zorgane Adem 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 21/23 (91.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Ait El Hadj Anouar 7.9  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 17/19 (89.5%)
  • Schoten op doel: 1/2
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Khalaili Anan 6.9  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 15/18 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
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Zeneli Besfort A A 8.6  
  • Assists: 2
  • Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Biondic Mateo 8.0  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Schoten op doel: 2/4
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Rodriguez KevinA 8.8  
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
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Bank
Chambaere Vic  
Fuseini Mohammed  
Pavlic Ivan  
François Guillaume  
Niang Ousseynou  
Patris Louis  
Sylla Massiré  
Florucz Raul  
Leysen Fedde  
 

Anderlecht Anderlecht
Heekeren Justin 5.0  
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
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Angely Mathys 5.8  
  • Nauwkeurige passes: 12/17 (70.6%)
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Kana Marco   5.4  
  • Nauwkeurige passes: 18/20 (90%)
Meer statistieken
Hey Lucas 5.7  
  • Nauwkeurige passes: 7/11 (63.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Sardella Killian 5.7  
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bertaccini Adriano 5.9  
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Saliba Nathan-Dylan 6.0  
  • Nauwkeurige passes: 12/13 (92.3%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Degreef Tristan 5.8  
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
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De Cat Nathan 6.0  
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Hazard Thorgan 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 19/21 (90.5%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Sikan Danylo 6.1  
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Verschaeren Yari  
Ilic Mihajlo  
Rits Mats  
De Ridder Alexander  
Imbrechts Joachim  
da Costa Coba  
Tajaouart Anas  
Kanate Ibrahim  
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Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 2-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 3-0 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
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