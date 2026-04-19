Datum: 19/04/2026 13:30
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 3

Zowel KAA Gent als STVV gaan op zoek naar hun eerste overwinning in de Champions' Play-offs. Door de overwinning van RSC Anderlecht in Mechelen staat daar voor beide ploegen stilaan toch ook wat druk op.

KAA Gent KAA Gent
Roef Davy  
Van Der Heyden Siebe  
Volckaert Matties  
Hashioka Daiki  
Araujo Tiago  
Lopes Leonardo Da Silva  
De Vlieger Tibe  
Skoras Michal  
Hong Hyun-Seok  
Kanga Wilfried  
Dean Max  
Bank
Omgba Aimé  
Sonko Momodou  
Ito Atsuki  
Duverne Jean-Kevin  
Peersman Kjell  
Kadri Abdelkahar  
Goore Hyllarion  
Vernemmen Hannes  
 

STVV STVV
Kokubo Leobrian  
Sissako Abdoulaye  
Musliu Visar  
Taniguchi Shogo  
Hata Taiga  
Ito Ryotaro  
Matsuzawa Kaito  
Yamamoto Rihito  
Sebaoui Ilias  
Vanwesemael Robert-Jan  
Goto Keisuke  
Bank
Mbe Soh Loïc  
Delpupo Isaias  
Merlen Ryan  
Juklerød Simen  
Lendfers Matt  
Janssens Wolke  
Pupe Joedrick  
Diriken Alouis  
Diouf Oumar  

Vooraf

LIVE: KAA Gent en STVV hebben punten nodig: "Misschien de best voetballende ploeg van het land"
Foto: © photonews

STVV zag zijn voorsprong op RSC Anderlecht verdwijnen als sneeuw voor de zon en wil dus graag uitpakken met een resultaat op bezoek bij KAA Gent om opnieuw wat steviger op de derde plaats terecht te komen.

KAA Gent en STVV hebben nood aan overwinning

En ook KAA Gent beseft dat het maar beter een overwinning pakt om de strijd om de derde en vierde plaats levendig te houden. Dan moeten ze in eigen huis voorbij STVV raken, wat gezien het spelbeeld van de laatste maanden geen evidentie is.

"Ik heb STVV al een compliment gegeven voor de play-offs. STVV is voor mij een van de betere, zo niet misschien zelfs de beste voetballende ploeg is. Hoe moeilijk is dat? Het wordt een grote uitdaging voor ons", aldus Rik De Mil op zijn persconferentie.

STVV niet laten voetballen

"We mogen ze niet laten voetballen. We hebben tegen Anderlecht geprobeerd hen niet te laten voetballen en dat is nu opnieuw de uitdaging, al is die deze keer en de komende wedstrijden natuurlijk nog veel groter voor ons."


"Ik wil lef zien van mijn ploeg. Een team dat probeert om met offensief voetbal een overwinning wil binnenhalen. Schrik is een slechte raadgever, we moeten vrank en vrij onze kansen gaan", aldus nog Rik De Mil.

Prono KAA Gent - STVV

KAA Gent wint
Gelijk
STVV wint
KAA Gent wint | Gelijk | STVV wint
31.87% 27.09% 41.04%
Populairste
1-2
(59x)		 2-1
(54x)		 1-1
(48x)

Vergelijking KAA Gent - STVV

Positie

5
3

Punten

24
29

Verloren

1
2

Gescoorde doelpunten

2
1

Doelpunten tegen

4
3

Gele kaarten

3
4

Onderlinge duels gewonnen

26
9
17
30/11 19:15 KAA Gent KAA Gent 1-2 STVV STVV
27/07 19:15 STVV STVV 3-1 KAA Gent KAA Gent
07/12 20:45 KAA Gent KAA Gent 2-0 STVV STVV
06/10 19:15 STVV STVV 1-1 KAA Gent KAA Gent
25/05 20:30 KAA Gent KAA Gent 2-0 STVV STVV
23/04 20:30 STVV STVV 0-2 KAA Gent KAA Gent
01/02 20:30 STVV STVV 4-1 KAA Gent KAA Gent
06/12 20:30 STVV STVV 0-1 KAA Gent KAA Gent
20/08 16:00 KAA Gent KAA Gent 2-2 STVV STVV
22/01 21:00 STVV STVV 0-3 KAA Gent KAA Gent
30/07 20:45 KAA Gent KAA Gent 1-1 STVV STVV
18/12 20:45 KAA Gent KAA Gent 2-1 STVV STVV
25/07 21:00 STVV STVV 2-1 KAA Gent KAA Gent
27/01 21:00 KAA Gent KAA Gent 1-1 STVV STVV
09/08 13:30 STVV STVV 2-1 KAA Gent KAA Gent
23/02 20:00 KAA Gent KAA Gent 4-1 STVV STVV
27/10 18:00 STVV STVV 0-0 KAA Gent KAA Gent
13/07 19:00 STVV STVV 4-2 KAA Gent KAA Gent
17/03 18:00 STVV STVV 0-2 KAA Gent KAA Gent
18/12 20:45 STVV STVV 1-3 KAA Gent KAA Gent
16/09 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-2 STVV STVV
10/02 20:30 KAA Gent KAA Gent 3-0 STVV STVV
30/07 18:00 STVV STVV 3-2 KAA Gent KAA Gent
17/12 20:30 STVV STVV 3-1 KAA Gent KAA Gent
24/09 20:00 KAA Gent KAA Gent 2-1 STVV STVV
13/12 18:00 STVV STVV 0-2 KAA Gent KAA Gent
16/08 18:00 KAA Gent KAA Gent 1-0 STVV STVV
28/01 20:00 KAA Gent KAA Gent 6-0 STVV STVV
24/09 20:00 STVV STVV 3-4 KAA Gent KAA Gent
30/01 20:30 STVV STVV 1-1 KAA Gent KAA Gent
25/09 20:00 KAA Gent KAA Gent 2-0 STVV STVV
05/05 20:30 STVV STVV 1-1 KAA Gent KAA Gent
14/04 20:30 KAA Gent KAA Gent 0-0 STVV STVV
20/02 20:00 KAA Gent KAA Gent 0-1 STVV STVV
19/02 19:30 STVV STVV 2-3 KAA Gent KAA Gent
26/10 19:30 KAA Gent KAA Gent 3-0 STVV STVV
24/10 20:00 STVV STVV 1-2 KAA Gent KAA Gent
04/04 20:30 KAA Gent KAA Gent 2-3 STVV STVV
03/11 20:00 STVV STVV 2-1 KAA Gent KAA Gent
05/05 20:00 STVV STVV 0-1 KAA Gent KAA Gent
02/12 20:00 KAA Gent KAA Gent 3-1 STVV STVV
20/03 19:30 STVV STVV 2-1 KAA Gent KAA Gent
19/03 18:00 KAA Gent KAA Gent 1-0 STVV STVV
17/10 19:30 KAA Gent KAA Gent 0-2 STVV STVV
16/10 18:00 STVV STVV 1-1 KAA Gent KAA Gent
26/02 20:00 STVV STVV 0-2 KAA Gent KAA Gent
13/09 19:30 STVV STVV 2-1 KAA Gent KAA Gent
11/09 20:00 KAA Gent KAA Gent 2-1 STVV STVV
15/05 20:00 STVV STVV 0-2 KAA Gent KAA Gent
20/12 20:00 KAA Gent KAA Gent 0-1 STVV STVV
08/03 20:00 KAA Gent KAA Gent 3-0 STVV STVV
05/10 20:00 STVV STVV 6-4 KAA Gent KAA Gent
KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 13:30 STVV STVV
Union SG Union SG 18:30 Club Brugge Club Brugge
