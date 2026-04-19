LIVE: KAA Gent en STVV hebben punten nodig: "Misschien de best voetballende ploeg van het land"

Zowel KAA Gent als STVV gaan op zoek naar hun eerste overwinning in de Champions' Play-offs. Door de overwinning van RSC Anderlecht in Mechelen staat daar voor beide ploegen stilaan toch ook wat druk op.

STVV zag zijn voorsprong op RSC Anderlecht verdwijnen als sneeuw voor de zon en wil dus graag uitpakken met een resultaat op bezoek bij KAA Gent om opnieuw wat steviger op de derde plaats terecht te komen.

KAA Gent en STVV hebben nood aan overwinning

En ook KAA Gent beseft dat het maar beter een overwinning pakt om de strijd om de derde en vierde plaats levendig te houden. Dan moeten ze in eigen huis voorbij STVV raken, wat gezien het spelbeeld van de laatste maanden geen evidentie is.

"Ik heb STVV al een compliment gegeven voor de play-offs. STVV is voor mij een van de betere, zo niet misschien zelfs de beste voetballende ploeg is. Hoe moeilijk is dat? Het wordt een grote uitdaging voor ons", aldus Rik De Mil op zijn persconferentie.

STVV niet laten voetballen

"We mogen ze niet laten voetballen. We hebben tegen Anderlecht geprobeerd hen niet te laten voetballen en dat is nu opnieuw de uitdaging, al is die deze keer en de komende wedstrijden natuurlijk nog veel groter voor ons."



"Ik wil lef zien van mijn ploeg. Een team dat probeert om met offensief voetbal een overwinning wil binnenhalen. Schrik is een slechte raadgever, we moeten vrank en vrij onze kansen gaan", aldus nog Rik De Mil.