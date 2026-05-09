LIVE Club Brugge-STVV: Blauw-zwart verdedigt leidersplaats, welke doelman kiest Leko?

Club Brugge sprong over Union naar de leidersplaats in de Champions' Play-offs. De 20ste titel is zeker nog niet binnen, met STVV krijgt blauw-zwart een lastige tegenstander op bezoek.

Voor het eerst sinds de Champions' Play-offs vorig seizoen staat Club Brugge nog eens aan de leiding in de Belgische competitie. Met nog vier speeldagen voor de boeg heeft blauw-zwart een kleine voorsprong van één punt op Union.

Met STVV komt er ook een moeilijke tegenstander op bezoek. Enkele weken geleden had blauw-zwart het bijzonder lastig op bezoek bij de Kanaries, maar pakte het wel de drie punten door met 1-2 te winnen.

Wie staat in doel bij Club tegen STVV?

Ivan Leko heeft wel opnieuw zorgen over zijn doelmannen, Nordin Jackers viel uit tegen Anderlecht en is niet fit. Dani van den Heuvel wordt tegen STVV in doel verwacht, ook al kon Simon Mignolet deze week opnieuw voluit trainen.

Ook Hugo Vetlesen is er niet bij, de Noor is geschorst. Onyedika zal daardoor weer in de ploeg komen, waardoor Stankovic weer hoger zal spelen. Bij Club zijn ze ook op hun hoede voor STVV, dat negen op negen pakte en al bijna helemaal zeker is van plaats drie.

Start Vrancken met basiself tegen Club Brugge?



STVV zag Yamamoto uitvallen tegen Union, de Japanner trainde deze week apart. Hij zou wel fit zijn en wordt ook in de basis verwacht, waardoor Vrancken met zijn basiself kan starten. Muja is nog altijd onzeker.