Volg Club Brugge - STVV live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
Datum: 09/05/2026 20:45
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 7
Stadion: Jan Breydel
LIVE Club Brugge-STVV: Blauw-zwart verdedigt leidersplaats, welke doelman kiest Leko?
Club Brugge sprong over Union naar de leidersplaats in de Champions' Play-offs. De 20ste titel is zeker nog niet binnen, met STVV krijgt blauw-zwart een lastige tegenstander op bezoek.

Voor het eerst sinds de Champions' Play-offs vorig seizoen staat Club Brugge nog eens aan de leiding in de Belgische competitie. Met nog vier speeldagen voor de boeg heeft blauw-zwart een kleine voorsprong van één punt op Union. 

Met STVV komt er ook een moeilijke tegenstander op bezoek. Enkele weken geleden had blauw-zwart het bijzonder lastig op bezoek bij de Kanaries, maar pakte het wel de drie punten door met 1-2 te winnen. 

Wie staat in doel bij Club tegen STVV?

Ivan Leko heeft wel opnieuw zorgen over zijn doelmannen, Nordin Jackers viel uit tegen Anderlecht en is niet fit. Dani van den Heuvel wordt tegen STVV in doel verwacht, ook al kon Simon Mignolet deze week opnieuw voluit trainen. 

Ook Hugo Vetlesen is er niet bij, de Noor is geschorst. Onyedika zal daardoor weer in de ploeg komen, waardoor Stankovic weer hoger zal spelen. Bij Club zijn ze ook op hun hoede voor STVV, dat negen op negen pakte en al bijna helemaal zeker is van plaats drie. 

Start Vrancken met basiself tegen Club Brugge?


STVV zag Yamamoto uitvallen tegen Union, de Japanner trainde deze week apart. Hij zou wel fit zijn en wordt ook in de basis verwacht, waardoor Vrancken met zijn basiself kan starten. Muja is nog altijd onzeker. 

Prono Club Brugge - STVV

Club Brugge wint
Gelijk
89.61% 8.66% 1.73%
2-1
(68x)		 3-1
(56x)		 2-0
(46x)

Vergelijking Club Brugge - STVV

Positie

1
3

Punten

47
39

Gewonnen

5
3

Verloren

1
2

Gescoorde doelpunten

18
9

Doelpunten tegen

7
5

Gele kaarten

11
7

Onderlinge duels gewonnen

27
13
10
11/04 20:45 STVV STVV 1-2 Club Brugge Club Brugge
06/12 20:45 STVV STVV 3-2 Club Brugge Club Brugge
21/09 18:30 Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
15/02 20:45 STVV STVV 2-2 Club Brugge Club Brugge
23/11 16:00 Club Brugge Club Brugge 7-0 STVV STVV
17/03 13:30 STVV STVV 2-1 Club Brugge Club Brugge
01/10 18:30 Club Brugge Club Brugge 1-1 STVV STVV
19/01 20:45 STVV STVV 1-1 Club Brugge Club Brugge
21/12 20:00 Club Brugge Club Brugge 1-4 STVV STVV
19/10 20:45 Club Brugge Club Brugge 3-0 STVV STVV
15/01 20:45 Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
30/10 20:45 STVV STVV 1-2 Club Brugge Club Brugge
10/01 20:45 STVV STVV 1-2 Club Brugge Club Brugge
05/12 20:45 Club Brugge Club Brugge 1-0 STVV STVV
07/12 20:30 STVV STVV 1-2 Club Brugge Club Brugge
02/08 20:30 Club Brugge Club Brugge 6-0 STVV STVV
02/03 20:30 Club Brugge Club Brugge 1-0 STVV STVV
27/10 20:30 STVV STVV 2-2 Club Brugge Club Brugge
11/03 14:30 STVV STVV 0-1 Club Brugge Club Brugge
29/10 14:30 Club Brugge Club Brugge 4-1 STVV STVV
12/03 14:30 Club Brugge Club Brugge 2-2 STVV STVV
18/11 20:30 STVV STVV 0-1 Club Brugge Club Brugge
05/03 20:00 Club Brugge Club Brugge 3-0 STVV STVV
24/07 20:30 STVV STVV 2-1 Club Brugge Club Brugge
11/12 18:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 STVV STVV
07/08 20:30 STVV STVV 3-3 Club Brugge Club Brugge
28/11 18:00 STVV STVV 2-1 Club Brugge Club Brugge
07/08 20:00 Club Brugge Club Brugge 4-1 STVV STVV
02/05 18:00 Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
27/03 18:30 STVV STVV 0-0 Club Brugge Club Brugge
01/03 19:30 Club Brugge Club Brugge 1-1 STVV STVV
28/02 18:30 STVV STVV 1-1 Club Brugge Club Brugge
31/10 20:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 STVV STVV
30/10 19:30 STVV STVV 1-0 Club Brugge Club Brugge
03/02 13:00 STVV STVV 1-1 Club Brugge Club Brugge
17/08 20:30 Club Brugge Club Brugge 3-2 STVV STVV
23/02 20:30 Club Brugge Club Brugge 1-0 STVV STVV
17/09 20:30 STVV STVV 2-3 Club Brugge Club Brugge
15/09 19:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 STVV STVV
11/02 18:00 STVV STVV 2-2 Club Brugge Club Brugge
10/02 19:30 Club Brugge Club Brugge 1-0 STVV STVV
10/09 20:00 Club Brugge Club Brugge 2-1 STVV STVV
09/09 19:30 STVV STVV 2-0 Club Brugge Club Brugge
21/05 20:00 STVV STVV 3-2 Club Brugge Club Brugge
20/05 19:30 Club Brugge Club Brugge 2-2 STVV STVV
19/12 19:00 Club Brugge Club Brugge 5-1 STVV STVV
21/02 20:00 Club Brugge Club Brugge 2-1 STVV STVV
21/09 20:00 STVV STVV 3-2 Club Brugge Club Brugge
03/05 20:00 Club Brugge Club Brugge 1-1 STVV STVV
30/11 20:00 STVV STVV 5-2 Club Brugge Club Brugge
STVV speelt Europees voetbal: Wolke Janssens zegt welke tegenstander hij zeker wil

08/05

Na een ijzersterk seizoen mag STVV zich opmaken voor Europees voetbal. Voor clubman Wolke Janssens wordt het een bekroning van tien jaar trouw aan de Kanaries. De verdedige...

Club Brugge wil Union SG de loef afsteken en komt met stevige vernieuwing

08/05 2

Club Brugge is volop stappen aan het zetten richting de toekomst. Zoveel is duidelijk en zoveel zal duidelijk blijken. De komende weken, maanden en jaren zullen opnieuw sta...

Hans Vanaken is nu ook Gert Verheyen voorbij op weg naar ultieme blauw-zwarte geschiedenis

08/05 10

Club Brugge gaat op zoek naar zijn twintigste titel en zijn tweede ster. Met Hans Vanaken uiteraard, die onlangs een contractverlenging tekende bij blauw-zwart. En op die m...

Ivan Leko - die knoop moet doorhakken - ziet één mankement bij Club Brugge dat hen nog dwars kan zitten

08/05 1

Voor Club Brugge beginnen zaterdagavond de weken van de absolute waarheid in de titelstrijd. Tegen Sint-Truidense wil blauw-zwart absoluut geen puntenverlies lijden, want m...

'Dit heeft Club Brugge-trainer Leko beslist over keepers Mignolet en Van den Heuvel'

08/05

Club Brugge-trainer Ivan Leko heeft een beslissing genomen over doelmannen Mignolet en Van den Heuvel. Zelf verklapte de Kroaat het nog niet, maar hij zou tegen STVV de voo...

🎥 Christos Tzolis, absolute sterkhouder van Club Brugge in de play-offs, toch even te kijk gezet

07:00

Het is een open deur intrappen om te stellen dat Christos Tzolis voor Club Brugge al belangrijk geweest is in de play-offs. Toch kan zelfs de grootste smaakmaker eens te ki...

Brandon Mechele mikt op uniek record en geeft transferraad aan zijn ploegmaats

09:30

Brandon Mechele is op recordjacht. Aan dit tempo zal hij de komende jaren bij Club Brugge verder geschiedenis kunnen schrijven. Al is er natuurlijk ook nog ene Hans Vanaken...

LIVE Club Brugge-STVV: Blauw-zwart verdedigt leidersplaats, welke doelman kiest Leko?

09:45

Club Brugge sprong over Union naar de leidersplaats in de Champions' Play-offs. De 20ste titel is zeker nog niet binnen, met STVV krijgt blauw-zwart een lastige tegenstande...

Sinds 1960 probeert STVV het al te doen op Jan Breydel ... en toch liggen er kansen, want ...

10:30 2

Club Brugge neemt het dit weekend in eigen huis op tegen STVV op speeldag 7 van de Champions' Play-offs. Als we de geschiedenis mogen geloven, dan zal het wel goedkomen met...

Play-off 1

 Speeldag 7
Club Brugge Club Brugge 20:45 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 10/05 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 10/05 KV Mechelen KV Mechelen
