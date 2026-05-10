Datum: 10/05/2026 13:30
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 7
Stadion: Ghelamco Arena (Arteveldestadion)

LIVE: Rik De Mil niet langer aan de zijlijn, T1 Gent is naar binnen

Voor zowel KAA Gent als Anderlecht staat er zondagmiddag bijzonder veel op het spel. Om 13u30 kruisen beide ploegen de degens in de Planet Group Arena in een wedstrijd die bepalend kan worden.

Johan Walckiers vanuit de Planet Group Arena
75
 Rik De Mil is onwel geworden en wordt vervangen door Mbaye Leye. De hoofdcoach van Gent is naar binnen.
73
 Vervangen Nathan De Cat
Ingevallen César Huerta
71
 Cisse kopt naast. Gent drukt wel, maar tot een echte kans zijn ze nog niet gekomen.
67
 Vervangen Hyllarion Goore
Ingevallen Momodou Sonko
67
 Vervangen Aimé Omgba
Ingevallen Max Dean
63
 Anderlecht rekent nu op de snelheid van Kanaté om met lange ballen een kans af te dwingen.
61
 Drie wissels bij Anderlecht. Zelfs Mats Rits krijgt speeltijd.
60
 Vervangen Marco Kana
Ingevallen Mats Rits

60
 Vervangen Ilay Camara
Ingevallen Ali Maamar
60
 Vervangen Adriano Bertaccini
Ingevallen Ibrahim Kanate
56
 De bal komt nu even snel terug als Anderlecht hem kan wegwerken. Het lijkt onmogelijk dat de bezoekers dit volhouden.
53
  Gele kaart voor Michal Skoras
53
 Skoras loopt Coosemans aan, maar krijgt geen geel.
49
 Cissé draait goed weg van zijn verdediger, maar schiet dan via een been naast.


Scheidsrechter 		Rust


45+6
  Gele kaart voor Ibrahima Cisse
45+3
  Gele kaart voor Siebe Van Der Heyden
45+3
 Cvetkovic haalt uit in een duel met Van der Heyden. De Cremer heeft de slag gezien en Anderlecht moet met tien verder.
45+2
  Rode kaart voor Mihajlo Cvetkovic
44

Goal 		Doelpunt van Jean-Kevin Duverne (Hyllarion Goore)
Net voor rust komt Gent op gelijke hoogte. Goore gaat knap de achterlijn af en vindt Duverne voor doel. Hij kan gewoon binnentikken.
41
 Gent daarentegen... Niets lukt bij de Buffalo's. Een voorzet waaide zonet meters achter het doel van Coosemans.
41
 Bertaccini en Cvetkovic spelen een heel sterke match voorlopig. We zien zelfs Taravel tevreden knikken.
33
 Schot van Degreef, maar te centraal op Roef.
32
 Verboomen is gekwetst. Wesli De Cremer, de vierde ref, komt het veld op als hoofdscheidsrechter.
29
 Skoras schiet een vrije trap over. Met zulke fases gaat Gent meer moeten doen.
28
  Gele kaart voor Marco Kana
27
 Anderlecht is de gevaarlijkste ploeg. Gent heeft Coosemans nog niet op de proef gesteld.
20
 Nu Degreef die uithaalt en weer Roef die redt.
17
 Wauw! Als Roef er geen hand had tussen gestoken had Bertaccini een wereldgoal gemaakt. Met een halve omhaal pakt hij een vallende bal meteen op de slof, maar de doelman van Gent heeft een topsave in huis.
16
 Anderlecht speelt goed. Ze zijn zelfs de beteren in de duels.
14
 Cvetkovic wordt diep gestuurd en kan uithalen. Dat doet hij goed, maar Roef verhindert dat de bal in zijn verste hoek binnen gaat.
14
 Angély heeft het moeilijk in de duels met Cissé, maar de spits van Gent heeft het dan weer moeilijk met zijn technische controles.
11

Owngoal 		Owngoal van Leonardo Da Silva Lopes: -
Volckaert verliest de bal aan Bertaccini en die kan op doel afgaan. Hij wil passen, maar via het been van Lopes gaat de bal door de benen van Roef in doel.
7
 Bertaccini haalt verrassend uit van buiten de zestien en zijn gekruld schot gaat maar een half metertje naast.
5
 Verschaeren probeert door te steken tot bij Bertaccini, maar zijn pass is niet goed.
4
 Angély is weer aarzelend aan de match begonnen wat tot een balverlies kwam. Hij zal zich moeten herpakken.
1
 KAA Gent - Anderlecht: 0-0
KAA Gent (KAA Gent - Anderlecht)
KAA Gent: Davy Roef - Siebe Van Der Heyden - Matties Volckaert - Jean-Kevin Duverne - Michal Skoras - Tibe De Vlieger - Leonardo Da Silva Lopes - Tiago Araujo - Aimé Omgba - Ibrahima Cisse - Hyllarion Goore
Bank: Daiki Hashioka - Wilfried Kanga - Momodou Sonko - Mathias Delorge - Max Dean - Hyun-Seok Hong - Kjell Peersman - Abdelkahar Kadri - Hannes Vernemmen

Anderlecht (KAA Gent - Anderlecht)
Anderlecht: Colin Coosemans - Ilay Camara - Mathys Angely - Lucas Hey - Ludwig Augustinsson - Marco Kana - Yari Verschaeren - Nathan De Cat - Tristan Degreef - Mihajlo Cvetkovic - Adriano Bertaccini
Bank: Thorgan Hazard - Danylo Sikan - Mihajlo Ilic - César Huerta - Mats Rits - Justin Heekeren - Joshua Nga Kana - Ali Maamar - Ibrahim Kanate
🎥 Boeckx trekt parallellen met Sardella en geeft de uitleg over rode kaart van Cvetkovic

14:57

Het venijn zat voor RSC Anderlecht is het slot van de eerste helft tegen KAA Gent. Na een verdiende 0-1-voorsprong kwam de gelijkmaker en even daarna volgde ook de rode kaa...
KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 90' 7.9 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Van Der Heyden Siebe   90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 52/55 (94.5%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Volckaert Matties 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 50/56 (89.3%)
Meer statistieken
Duverne Jean-Kevin 90' 7.5 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 35/40 (87.5%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/5 (100%)
Meer statistieken
Skoras Michal 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 20/22 (90.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
Meer statistieken
De Vlieger Tibe 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 46/48 (95.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Lopes Leonardo Da Silva 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 31/35 (88.6%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Araujo Tiago 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 44/49 (89.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/14 (21.4%)
Meer statistieken
Omgba Aimé 67' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 40/43 (93%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Cisse Ibrahima 90' -
Goore Hyllarion A 67' 7.3 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 17/21 (81%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Bank
Hashioka Daiki 0'  
Kanga Wilfried 0'  
Sonko Momodou 23' 6.6 -
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Delorge Mathias 0'  
Dean Max 23' 6.5 -
Meer statistieken
Hong Hyun-Seok 0'  
Peersman Kjell 0'  
Kadri Abdelkahar 0'  
Vernemmen Hannes 0'  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 6.1 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 10/27 (37%)
Meer statistieken
Camara Ilay 60' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 21/22 (95.5%)
Meer statistieken
Angely Mathys 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 33/38 (86.8%)
Meer statistieken
Hey Lucas 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 38/40 (95%)
Meer statistieken
Augustinsson Ludwig 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 10/18 (55.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Kana Marco   60' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 20/22 (90.9%)
Meer statistieken
Verschaeren Yari 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 24/30 (80%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Meer statistieken
De Cat Nathan 73' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 23/30 (76.7%)
Meer statistieken
Degreef Tristan 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 19/20 (95%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Cvetkovic Mihajlo   45' 6.0 -
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 8/11 (72.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bertaccini Adriano 60' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Bank
Hazard Thorgan 0'  
Sikan Danylo 0'  
Ilic Mihajlo 0'  
Huerta César 17' -
Rits Mats 30' 6.2 -
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Heekeren Justin 0'  
Nga Kana Joshua 0'  
Maamar Ali 30' 6.3 -
Meer statistieken
Kanate Ibrahim 30' 6.2 -
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken

Vooraf

LIVE: Voor Anderlecht en Gent staat hun seizoen op het spel: paars-wit houdt beter iets achter de hand
Foto: © photonews

Bij Anderlecht breekt een cruciale week aan. De Brusselaars spelen niet alleen voor hun vierde plaats in de competitie, maar hebben donderdag ook nog de bekerfinale tegen Union Saint-Gilloise voor de boeg. 

Vierde plaats op het spel

De druk neemt daardoor enorm toe bij paars-wit, dat opnieuw een seizoen met bijzonder veel problemen heeft gekend. Een nederlaag in Gent zou de onzekerheid alleen maar vergroten voor de bekerfinale.

De situatie is bovendien gevaarlijk voor Anderlecht in het klassement. Verliest de ploeg van Jérémy Taravel zondag, dan springen de Buffalo’s over hen heen. Ook KV Mechelen loert nog op de Europese plaatsen. De komende acht dagen kunnen voor Anderlecht daardoor bepalend worden voor het volledige seizoen.

Toch is er ook goed nieuws voor de Brusselaars. Nathan De Cat maakte vorige week zijn comeback tegen Club Brugge en wordt stilaan opnieuw fit. Tegen Gent zullen heel wat ogen opnieuw op hem gericht zijn.

Rik De Mil wil reactie zien

AA Gent zit op zijn beurt ook met een stevige kater na de zwakke prestatie op het veld van KV Mechelen. Vooral de eerste helft zorgde intern voor harde gesprekken. Coach Rik De Mil was bijzonder scherp voor zijn spelersgroep en greep tijdens de rust stevig in. Onder meer Max Dean, Michal Skóraś en Wilfried Kanga werden toen al naar de kant gehaald.

De Mil probeerde de voorbije week vooral een reactie uit zijn groep los te krijgen. Intern beseft men bij Gent dat Europees voetbal nog altijd haalbaar is, maar dan moet er zondag absoluut gewonnen worden. Tegelijk loopt achter de schermen ook al een evaluatie richting komende zomer, waarin de club opnieuw wil bijsturen na een wisselvallig seizoen.

Sportief wordt het vooral uitkijken naar de mentaliteit bij beide ploegen. Anderlecht heeft de laatste weken de slechte gewoonte ontwikkeld om slechts één helft goed te spelen, terwijl Gent dan weer op zoek is naar stabiliteit en meer volwassenheid onder druk. De ploeg die zondag het best met die spanning omgaat, zet een enorme stap richting Europa.

Voor zowel KAA Gent als Anderlecht staat er zondagmiddag bijzonder veel op het spel. Om 13u30 kruisen beide ploegen de degens in de Planet Group Arena in een wedstrijd die bepalend kan worden.

Play-off 1

 Speeldag 7
Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 18:30 KV Mechelen KV Mechelen
