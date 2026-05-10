LIVE: Rik De Mil niet langer aan de zijlijn, T1 Gent is naar binnen

Voor zowel KAA Gent als Anderlecht staat er zondagmiddag bijzonder veel op het spel. Om 13u30 kruisen beide ploegen de degens in de Planet Group Arena in een wedstrijd die bepalend kan worden.

Bij Anderlecht breekt een cruciale week aan. De Brusselaars spelen niet alleen voor hun vierde plaats in de competitie, maar hebben donderdag ook nog de bekerfinale tegen Union Saint-Gilloise voor de boeg.

Vierde plaats op het spel

De druk neemt daardoor enorm toe bij paars-wit, dat opnieuw een seizoen met bijzonder veel problemen heeft gekend. Een nederlaag in Gent zou de onzekerheid alleen maar vergroten voor de bekerfinale.

De situatie is bovendien gevaarlijk voor Anderlecht in het klassement. Verliest de ploeg van Jérémy Taravel zondag, dan springen de Buffalo’s over hen heen. Ook KV Mechelen loert nog op de Europese plaatsen. De komende acht dagen kunnen voor Anderlecht daardoor bepalend worden voor het volledige seizoen.

Toch is er ook goed nieuws voor de Brusselaars. Nathan De Cat maakte vorige week zijn comeback tegen Club Brugge en wordt stilaan opnieuw fit. Tegen Gent zullen heel wat ogen opnieuw op hem gericht zijn.

Rik De Mil wil reactie zien

AA Gent zit op zijn beurt ook met een stevige kater na de zwakke prestatie op het veld van KV Mechelen. Vooral de eerste helft zorgde intern voor harde gesprekken. Coach Rik De Mil was bijzonder scherp voor zijn spelersgroep en greep tijdens de rust stevig in. Onder meer Max Dean, Michal Skóraś en Wilfried Kanga werden toen al naar de kant gehaald.

De Mil probeerde de voorbije week vooral een reactie uit zijn groep los te krijgen. Intern beseft men bij Gent dat Europees voetbal nog altijd haalbaar is, maar dan moet er zondag absoluut gewonnen worden. Tegelijk loopt achter de schermen ook al een evaluatie richting komende zomer, waarin de club opnieuw wil bijsturen na een wisselvallig seizoen.

Sportief wordt het vooral uitkijken naar de mentaliteit bij beide ploegen. Anderlecht heeft de laatste weken de slechte gewoonte ontwikkeld om slechts één helft goed te spelen, terwijl Gent dan weer op zoek is naar stabiliteit en meer volwassenheid onder druk. De ploeg die zondag het best met die spanning omgaat, zet een enorme stap richting Europa.