Volg KAA Gent - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30.
-
Datum: 10/05/2026 13:30
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 7
LIVE: Voor Anderlecht en Gent staat hun seizoen op het spel: paars-wit houdt beter iets achter de hand
LIVE: Voor Anderlecht en Gent staat hun seizoen op het spel: paars-wit houdt beter iets achter de hand
Foto: © photonews

Voor zowel KAA Gent als Anderlecht staat er zondagmiddag bijzonder veel op het spel. Om 13u30 kruisen beide ploegen de degens in de Planet Group Arena in een wedstrijd die bepalend kan worden.

Bij Anderlecht breekt een cruciale week aan. De Brusselaars spelen niet alleen voor hun vierde plaats in de competitie, maar hebben donderdag ook nog de bekerfinale tegen Union Saint-Gilloise voor de boeg. 

Vierde plaats op het spel

De druk neemt daardoor enorm toe bij paars-wit, dat opnieuw een seizoen met bijzonder veel problemen heeft gekend. Een nederlaag in Gent zou de onzekerheid alleen maar vergroten voor de bekerfinale.

De situatie is bovendien gevaarlijk voor Anderlecht in het klassement. Verliest de ploeg van Jérémy Taravel zondag, dan springen de Buffalo’s over hen heen. Ook KV Mechelen loert nog op de Europese plaatsen. De komende acht dagen kunnen voor Anderlecht daardoor bepalend worden voor het volledige seizoen.

Toch is er ook goed nieuws voor de Brusselaars. Nathan De Cat maakte vorige week zijn comeback tegen Club Brugge en wordt stilaan opnieuw fit. Tegen Gent zullen heel wat ogen opnieuw op hem gericht zijn.

Rik De Mil wil reactie zien

AA Gent zit op zijn beurt ook met een stevige kater na de zwakke prestatie op het veld van KV Mechelen. Vooral de eerste helft zorgde intern voor harde gesprekken. Coach Rik De Mil was bijzonder scherp voor zijn spelersgroep en greep tijdens de rust stevig in. Onder meer Max Dean, Michal Skóraś en Wilfried Kanga werden toen al naar de kant gehaald.

De Mil probeerde de voorbije week vooral een reactie uit zijn groep los te krijgen. Intern beseft men bij Gent dat Europees voetbal nog altijd haalbaar is, maar dan moet er zondag absoluut gewonnen worden. Tegelijk loopt achter de schermen ook al een evaluatie richting komende zomer, waarin de club opnieuw wil bijsturen na een wisselvallig seizoen.

Sportief wordt het vooral uitkijken naar de mentaliteit bij beide ploegen. Anderlecht heeft de laatste weken de slechte gewoonte ontwikkeld om slechts één helft goed te spelen, terwijl Gent dan weer op zoek is naar stabiliteit en meer volwassenheid onder druk. De ploeg die zondag het best met die spanning omgaat, zet een enorme stap richting Europa.

Prono KAA Gent - Anderlecht

KAA Gent wint
Gelijk
Anderlecht wint
KAA Gent KAA Gent wint Gelijk Anderlecht Anderlecht wint
37.97% 33.76% 28.27%
Populairste
1-1
(64x)		 2-1
(54x)		 1-2
(44x)

Vergelijking KAA Gent - Anderlecht

Positie

6
4

Punten

26
28

Gewonnen

0
2

Verloren

3
4

Gescoorde doelpunten

2
9

Doelpunten tegen

7
14

Gele kaarten

11
14

Rode kaarten

0
1

Onderlinge duels gewonnen

15
23
40
12/04 18:30 Anderlecht Anderlecht 3-1 KAA Gent KAA Gent
18/01 13:30 KAA Gent KAA Gent 4-2 Anderlecht Anderlecht
15/01 20:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
23/09 20:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
27/04 13:30 KAA Gent KAA Gent 0-1 Anderlecht Anderlecht
23/04 20:30 Anderlecht Anderlecht 5-0 KAA Gent KAA Gent
02/02 18:30 KAA Gent KAA Gent 1-0 Anderlecht Anderlecht
24/11 18:30 Anderlecht Anderlecht 6-0 KAA Gent KAA Gent
04/02 18:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
12/11 18:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
05/03 18:30 KAA Gent KAA Gent 1-0 Anderlecht Anderlecht
01/09 20:30 Anderlecht Anderlecht 0-1 KAA Gent KAA Gent
18/04 15:00 KAA Gent KAA Gent P4-3 Anderlecht Anderlecht
20/03 18:30 KAA Gent KAA Gent 1-0 Anderlecht Anderlecht
23/09 20:45 Anderlecht Anderlecht 1-1 KAA Gent KAA Gent
31/01 18:15 Anderlecht Anderlecht 0-0 KAA Gent KAA Gent
08/11 18:15 KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
07/02 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
31/10 20:30 Anderlecht Anderlecht 3-3 KAA Gent KAA Gent
19/05 18:00 KAA Gent KAA Gent 2-1 Anderlecht Anderlecht
21/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-0 KAA Gent KAA Gent
20/01 18:00 KAA Gent KAA Gent 1-0 Anderlecht Anderlecht
11/11 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 KAA Gent KAA Gent
13/05 18:00 KAA Gent KAA Gent 1-0 Anderlecht Anderlecht
01/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-2 KAA Gent KAA Gent
26/12 20:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
27/08 18:00 KAA Gent KAA Gent 0-0 Anderlecht Anderlecht
30/04 14:30 KAA Gent KAA Gent 0-0 Anderlecht Anderlecht
09/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-0 KAA Gent KAA Gent
22/12 20:30 KAA Gent KAA Gent 2-3 Anderlecht Anderlecht
28/08 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-2 KAA Gent KAA Gent
01/05 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-0 KAA Gent KAA Gent
21/04 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
17/01 14:30 KAA Gent KAA Gent 2-0 Anderlecht Anderlecht
09/08 14:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 KAA Gent KAA Gent
24/05 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 KAA Gent KAA Gent
30/04 20:30 KAA Gent KAA Gent 2-1 Anderlecht Anderlecht
15/03 14:30 Anderlecht Anderlecht 1-2 KAA Gent KAA Gent
12/02 20:45 Anderlecht Anderlecht 3-0 KAA Gent KAA Gent
04/02 20:45 KAA Gent KAA Gent 0-2 Anderlecht Anderlecht
09/11 14:30 KAA Gent KAA Gent 0-2 Anderlecht Anderlecht
15/12 18:00 KAA Gent KAA Gent 1-2 Anderlecht Anderlecht
11/08 18:00 Anderlecht Anderlecht 4-1 KAA Gent KAA Gent
16/03 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
16/01 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
11/12 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
30/10 20:00 Anderlecht Anderlecht 5-0 KAA Gent KAA Gent
02/05 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
11/04 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-4 Anderlecht Anderlecht
18/09 14:30 KAA Gent KAA Gent 0-1 Anderlecht Anderlecht
11/05 20:30 Anderlecht Anderlecht 4-1 KAA Gent KAA Gent
20/04 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
20/03 18:00 Anderlecht Anderlecht 3-2 KAA Gent KAA Gent
14/11 18:00 KAA Gent KAA Gent 1-2 Anderlecht Anderlecht
23/07 20:45 Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
25/04 20:30 Anderlecht Anderlecht 4-2 KAA Gent KAA Gent
31/03 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-3 Anderlecht Anderlecht
27/12 18:00 KAA Gent KAA Gent 2-2 Anderlecht Anderlecht
20/09 21:00 Anderlecht Anderlecht 1-1 KAA Gent KAA Gent
18/02 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-2 Anderlecht Anderlecht
23/08 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-2 KAA Gent KAA Gent
18/05 16:30 KAA Gent KAA Gent 2-3 Anderlecht Anderlecht
23/03 18:00 KAA Gent KAA Gent 2-3 Anderlecht Anderlecht
21/10 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 KAA Gent KAA Gent
22/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
18/11 18:00 KAA Gent KAA Gent 2-1 Anderlecht Anderlecht
30/04 15:00 KAA Gent KAA Gent 0-0 Anderlecht Anderlecht
28/04 19:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 KAA Gent KAA Gent
03/12 14:30 Anderlecht Anderlecht 3-3 KAA Gent KAA Gent
02/12 20:30 Anderlecht Anderlecht 3-0 KAA Gent KAA Gent
06/02 13:00 KAA Gent KAA Gent 0-0 Anderlecht Anderlecht
04/02 19:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
30/08 19:30 KAA Gent KAA Gent 4-1 Anderlecht Anderlecht
28/08 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 KAA Gent KAA Gent
24/01 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 KAA Gent KAA Gent
16/08 18:00 KAA Gent KAA Gent 1-3 Anderlecht Anderlecht
09/02 20:00 KAA Gent KAA Gent 0-2 Anderlecht Anderlecht
31/08 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-2 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht mist 3 spelers tegen Gent, Taravel onder de indruk van Sibierski

Anderlecht mist 3 spelers tegen Gent, Taravel onder de indruk van Sibierski

08/05 1

Bij Anderlecht draait alles stilaan rond de bekerfinale van volgende week tegen Union, maar volgens Jérémy Taravel mag de competitiewedstrijd van zondag op het veld van KAA...

Kanga opnieuw uitgefloten: Rik De Mil legt uit waarom hij hem wisselde in Mechelen (en wat met Anderlecht?)

Kanga opnieuw uitgefloten: Rik De Mil legt uit waarom hij hem wisselde in Mechelen (en wat met Anderlecht?)

09/05 10

KAA Gent speelt dit weekend thuis tegen RSC Anderlecht misschien wel zijn laatste kans uit om dit seizoen nog Europees voetbal te kunnen spelen. De vraag is of Rik De Mil i...

Deze zomer grote kuis bij KAA Gent? "De analyses zijn gemaakt, druk is logisch"

Deze zomer grote kuis bij KAA Gent? "De analyses zijn gemaakt, druk is logisch"

09/05 4

Elke nederlaag komt de zesde plaats dichterbij voor KAA Gent. Na vorig seizoen was het nochtans alle hens aan dek voor de Buffalo's om niet opnieuw in dat straatje terecht ...

Anderlecht-aanvaller Bertaccini kondigt heuglijk nieuws aan en krijgt felicitaties van De Cat en Leoni

Anderlecht-aanvaller Bertaccini kondigt heuglijk nieuws aan en krijgt felicitaties van De Cat en Leoni

09/05

Adriano Bertaccini, bezig aan een seizoen met ups en downs, heeft nog eens goed en zelfs heuglijk nieuws. Hij is voor het eerst vader geworden. Op privévlak gaat het hem du...

LIVE: Voor Anderlecht en Gent staat hun seizoen op het spel: paars-wit houdt beter iets achter de hand

LIVE: Voor Anderlecht en Gent staat hun seizoen op het spel: paars-wit houdt beter iets achter de hand

09:48

Voor zowel KAA Gent als Anderlecht staat er zondagmiddag bijzonder veel op het spel. Om 13u30 kruisen beide ploegen de degens in de Planet Group Arena in een wedstrijd die ...

Rik De Mil maakt één ding heel duidelijk richting fans van KAA Gent en ze zullen het graag horen

Rik De Mil maakt één ding heel duidelijk richting fans van KAA Gent en ze zullen het graag horen

10:50

Rik De Mil wil bij KAA Gent niet alleen op korte termijn resultaten neerzetten, maar ook echt iets opbouwen. De trainer sprak zich daar nu opvallend duidelijk over uit en s...

Play-off 1

 Speeldag 7
Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 13:30 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 18:30 KV Mechelen KV Mechelen
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved