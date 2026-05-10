Datum: 10/05/2026 18:30
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 7
Stadion: Joseph Marien stadion

Union moet drie geschorsten missen, maar Hubert heeft gekozen voor vier nieuwe namen in de basiself. Sylla, Leysen, Schoofs en Biondic moeten de hoop op de titel levend houden. Tegenstander KVM zou met een puntje weer Gent achter zich kunnen laten en start met dezelfde elf.

90+2
 Blijkbaar geen buitenspel: het doelpunt telt en zo staat het 3-0.
90+1

Goal 		Doelpunt van Mohammed Fuseini
Union straft slap verdedigen bij KV Mechelen nog af. Fuseini scoort van dichtbij de 3-0, maar was dit geen buitenspel?
89
 Balverlies bij Union. In plaats van diep te spelen schiet Vanrafelghem van bijna in de middencirkel naast doel. Zo gaat het zeker niet lukken. Het spreekt voor zich dat deze opportunistische poging naast de kooi van Scherpen belandde.
87
 We krijgen 4 minuten blessuretijd.
85
 Het is stilaan aftellen naar het laatste fluitsignaal. Het geloof in een terugkeer is bij Mechelen intussen wel afgenomen. Union gaat weer tot op één punt van Club komen.
81
 Sykes kopt de hoekschop over.
80
 Nieuwe kans Union
Fuseini ontsnapt een keertje. Via Miras gaat zijn poging in hoekschop. Ondertussen stapelen de kansen voor Union zich wel op.
79
 Vervangen Myron van Brederode
Ingevallen Mauro Lenaerts
79
 Vervangen Bouke Boersma
Ingevallen Benito Raman
78
 Vervangen Kamiel Van de Perre
Ingevallen Ivan Pavlic
78
 Vervangen Mateo Biondic
Ingevallen Mohammed Fuseini
77
  Gele kaart voor Keano Vanrafelghem
74
 Miras heeft geen zin in 3-0
Miras duwt een laag schot van Biondic naar de buitenkant.
72
 De betere combinaties komen er nu af en toe wel uit bij Union. Ondertussen blijft KV proberen, maar wie gaat er scoren?
68
 Vervangen Kerim Mrabti
Ingevallen Keano Vanrafelghem
67
 Reddig MIras
Miras toont zich nu van zijn betere kant met een redding op een botsende schuiver van Sykes. De poging van El Hadj gaat ruim over.
66
 Vervangen Guilherme Smith
Ingevallen Ousseynou Niang
66
 Vervangen Anan Khalaili
Ingevallen Louis Patris
61

Goal 		Doelpunt van Anouar Ait El Hadj
Wat is er daar gebeurd? Mechelen had achteraan de bal, maar ineens loopt het mis. El Hadj maakt er 2-0 van.
58
 Vervangen Bill Antonio
Ingevallen Dikeni Salifou
57
 De tweede helft moet nog echt op gang komen. Voorlopig zien we veel duels, weinig goed voetbal.
53
 De stilstaande fases hebben in deze match nog geen doelpunt opgeleverd, maar dat had dus zeker al wel gekund.
49
 Khalaili mag een hoekschop aannemen aan de tweede paal en trapt in het zijnet.
46
 De tweede helft is begonnen. Wat krijgen we nog in het Dudenpark?


Scheidsrechter 		Rust


45
 We krijgen 2 minuten blessuretijd.
44
 Union tekent wellicht voor de laatste doelpoging uit de eerste helft, met deze kopbal van Biondic die naast gaat.
40
 Nog vijf minuten tot aan de rust. Het spel van Union is niet denderend, maar het staat wel op voorsprong. Zoals dat wel vaker het geval was dit seizoen en Union weet natuurlijk als geen ander hoe een voorsprong te verdedigen.
36
 Mogelijkheden aan beide kanten voor een uitbraak. Evenveel keer haalt de verdediging het.
32
 Vervangen Kevin Rodriguez
Ingevallen Besfort Zeneli
Rodriguez valt geblesseerd uit. Ook dat nog, zal Hubert misschien denken.
30
 KV Mechelen heeft iets meer balbezit en zal niet ontevreden zijn over zijn eerste halfuur. Alleen liep het in twee fases mis voor de bezoekers, wat één doelpunt opleverde voor USG.
28
  Gele kaart voor Guilherme Smith
25
 Rodriguez laat het liggen
Balverlies van Halhal achteraan bij KVM. Zo staat Rodriguez plots helemaal alleen voor doel, maar de aanvaller schiet nog ver naast. Wat een misser. De blunder van Halhal blijft zo onbestraft.
23
 Knappe save Scherpen
De Union-defensie kopt in de voeten van Van Brederode. De Nederlander kan van in de zestien schieten. Scherpen moet een knappe save uit zijn mouwen schudden.
21
 Biondic mag van aan de rechthoek nog eens aanleggen. Het schot van de doelpuntenmaker wordt afgeblokt.
17
 KVM doet het op de offensieve standaardsituaties niet onaardig. Een hoekschop wordt aan de tweede paal weer in het pak gekopt. De vrijstaande Hammar kopt over.
14
 Een laag schot van Khalaili gaat ver voorlangs.
13
 Union krijgt een Mechelse vrijschop niet meteen weggewerkt. Antonio zoekt naar de ruimte maar schiet ruim over.
11

Goal 		Doelpunt van Mateo Biondic (Anan Khalaili)
Ruimte weggeven mag je tegen Union zeker niet doen. Biondic straft het meteen af. Miras kan onvoldoende bij zijn schot om de bal tegen te houden.
7
 Een mogelijkheid op een uitbraak voor KVM. Van Brederode geeft echter geen goede laatste pass. Union zoekt dan weer de diepte bij El Hadj, maar doet dat met een bal die iets te ver is.
5
 Koudou haalt er op links net geen inworp uit voor KV. Dat had de Fransman anders gezien.
1
 De thuisploeg heeft afgetrapt in het Dudenpark. Nadert Union weer tot op een punt van Club Brugge, ook zonder geschorsten Burgess, Mac Allister en Zorgane?
1
 Union SG - KV Mechelen: 0-0

Vooraf
Union SG (Union SG - KV Mechelen)
Union SG: Kjell Scherpen - Massiré Sylla - Fedde Leysen - Ross Sykes - Anan Khalaili - Rob Schoofs - Kamiel Van de Perre - Guilherme Smith - Anouar Ait El Hadj - Kevin Rodriguez - Mateo Biondic
Bank: Vic Chambaere - Mamadou Thierno Barry - Mohammed Fuseini - Ivan Pavlic - Marc Giger - Ousseynou Niang - Besfort Zeneli - Louis Patris - Raul Florucz

KV Mechelen (Union SG - KV Mechelen)
KV Mechelen: Nacho Miras - Tommy St. Jago - Redouane Halhal - Jose Marsa - Bill Antonio - Mathis Servais - Fredrik Hammar - Therence Koudou - Kerim Mrabti - Bouke Boersma - Myron van Brederode
Bank: Ortwin De Wolf - Gora Diouf - Mory Konaté - Bilal Bafdili - Benito Raman - Keano Vanrafelghem - Dikeni Salifou - Mauro Lenaerts - Massimo Decoene
Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' 6.6 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/10 (30%)
Sylla Massiré 90' 8.0 -
  • Nauwkeurige passes: 47/53 (88.7%)
  • Intercepties: 4
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/11 (36.4%)
Leysen Fedde 90' 7.3 -
  • Nauwkeurige passes: 50/62 (80.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
Sykes Ross 90' 7.7 -
  • Nauwkeurige passes: 33/43 (76.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
Khalaili Anan A 66' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 19/26 (73.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Schoofs Rob 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 32/40 (80%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
Van de Perre Kamiel 78' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 23/28 (82.1%)
Smith Guilherme   66' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 13/18 (72.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Ait El Hadj Anouar 90' 7.6 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 24/25 (96%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
Rodriguez Kevin 32' 6.2 -
  • Schoten op doel: 0/1
Biondic MateoA 78' 9.0 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 15/17 (88.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/4
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Bank
Chambaere Vic 0'  
Barry Mamadou Thierno 0'  
Fuseini Mohammed 12' 6.7 -
  • Schoten op doel: 1/1
Pavlic Ivan 12' 6.8 -
Giger Marc 0'  
Niang Ousseynou 24' 6.8 -
Zeneli Besfort 58' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 20/23 (87%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Patris Louis 24' 6.9 -
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Florucz Raul 0'  
 

KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho 90' 6.4 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/14 (28.6%)
St. Jago Tommy 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 54/67 (80.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/17 (17.6%)
Halhal Redouane 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 55/60 (91.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Marsa Jose 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 50/61 (82%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/13 (38.5%)
Antonio Bill 58' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 14/17 (82.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Servais Mathis 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 52/63 (82.5%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/11 (0%)
Hammar Fredrik 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 42/48 (87.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/6 (0%)
Koudou Therence 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 36/40 (90%)
  • Succesvolle dribbels: 3/6 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Mrabti Kerim 68' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 17/24 (70.8%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Boersma Bouke 79' -
van Brederode Myron 79' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 32/45 (71.1%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
  • Balverliezen: 21
Bank
De Wolf Ortwin 0'  
Diouf Gora 0'  
Konaté Mory 0'  
Bafdili Bilal 0'  
Raman Benito 11' 6.7 -
Vanrafelghem Keano   22' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Salifou Dikeni 32' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
Lenaerts Mauro 11' 6.5 -
Decoene Massimo 0'  
Play-off 1

 Speeldag 7
Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 3-0 KV Mechelen KV Mechelen
