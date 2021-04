In een wedstrijd die alleen winnaars verdient trekt Racing Genk aan het langste einde

De opener van de Champions Play-Off was een propagandawedstrijd voor het voetbal waarin Racing Genk aan het langste eind trok.

Vercauteren kwam met een verrassing door Butez in doel te plaatsen en Myoshi nam de plaats van Refaelov in als spelverdeler bij Antwerp. Bij Racing Genk was Heynen geschorst en hierdoor kwam Toma in de basis te staan. Dessers bleef geblesseerd in Genk.

1ste helft

Een lange studieronde was het waar Antwerp te traag speelde en Racing Genk het balbezit had. De Laet pakte al snel geel na een fout op Ito. Miyoshi probeerde een paar maal Lamkel Zé te bereiken maar deze kon telkens de bal niet goed controleren. Het gevaar bij Racing Genk kwam vooral via de twee flanken Bongonda en Ito.

Het moment dat Antwerp een paar keel op doel kon schieten in dezelfde aanval kwam Racing Genk er pijlsnel uit op de counter. Actie vanop rechts en een prachtige voorzet van Ito op Bongonda die beheerst afwerkte. Zo kwam Racing Genk op een 0-1 voorsprong in de 20ste minuut.

© photonews

Antwerp had deze achterstand blijkbaar nodig op het tempo op te drijven. Zo moest Vandervoordt redding brengen op een schot van buiten de grote baklijn van Le Marchand en toonden de twee wingbacks (Buta & De Laet) zich heel bedrijving op de flanken. Terwijl dat Genk loerde op de counter maar Onuachu was verrast door de ruimte die hij ineens kreeg en zijn lop ging ver over het doel van Butez.

In het slot van de eerste helft kwam Antwerp nog even opzetten. Goede corner van Miyoshi maar zowel Mbokani als Lamkel Zé konden juist hun hoofd er niet tegen zetten.

Zo gingen we rusten in een gelijkopgaande partij.

2de helft

Antwerp ging nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker in het begin van de 2de helft. Tweemaal Buta met de voorzet en Mbokani met de kopbal maar telkens naast het doel van Vandevoordt. Antwerp begon furieus aan de 2de helft en dwong Racing Genk in de verdediging.

In de 57ste minuut werd Antwerp beloond voor hun inzet. Corner voor Antwerp en De Laet verlengde tot op het hoofd van Le Marchand die de gelijkmaker op het bord zetten.

Nog geen 4 minuten later kwam Antwerp op voorsprong. Snelle uitbraak van Antwerp en Mbokani met de steekbal op Miyoshi die de bal naast Vandevoordt plaatste. Miyoshi werd zo beloond voor zijn sterke match.

Na de voorsprong nam Antwerp wat gas terug en kwam Racing Genk meer in de wedstrijd. Dit via Thorsvedt met een schot op doel maar Butez greep goed in.

In de 73ste minuut was het weer 'Onuachu Time'. De sterke spits van Racing Genk kon profiteren van slecht verdedigen bij Antwerp en schoot naast Butez zijn 30ste van het seizoen tegen de netten. Zo evenaarde hij het record van Wesley Sonck.

In de 79ste minuut mocht Miyoshi gaan rusten na een prima partij. Eén doelpunt en verscheidene goede acties. Hij liet zien dat hij een waardige vervanger kan worden voor Refaelov.

Nadien verwaterde de partij wat en vielen er gele kaarten voor Boya, Arteaga en één van de assistenten op de bank van Racing Genk.

In het slot van de wedstrijd kwam Racing Genk een paar keer opzetten en het was weer het duo Ito en Bongonda dat tot scoren kwam. Zo kwam Racing Genk op voorsprong via Bongonda die zijn 2de van de avond maakte.

Antwerp zette nog alles op alles maar kon niet meer scoren. Zo eindigde de wedstrijd in een 2-3 overwinning voor Racing Genk. Een wedstrijd die alleen maar winnaars verdiende dankzij de vele doelpunten, kansen en het goede voetbal. Bongonda kroont zich met twee doelpunten tot matchwinnaar als verdienen beide Japanners, Ito en Miyoshi, een meer dan eervolle vermelding.