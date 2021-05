Club laat van zijn pluimen, maar trekt het toch nog half recht tegen Anderlecht: wat een verschil met oktober

De eerste helft was niet veel soeps, maar de tweede maakte veel goed. Club Brugge kwam op voorsprong maar knokte zich terug. Uiteindelijk zorgde Dost voor het gelijkspel. Maar dat enorme verschil tussen de twee ploegen? Daar is geen sprake meer van...

Clement koos voor een driemansverdediging met Denswil bij afwezigheid van Mata en gaf ook Van der Brempt een basisplaats. Maar de suprise van de match kwam toch van Vincent Kompany. Die zette de 19-jarige Bart Verbruggen tussen de palen in plaats van Wellenreuther. De Nederlander had nog geen minuut in een fanionteam gespeeld. Toch wel speciaal...

© photonews

Anderlecht probeerde zijn snelle jongens te lanceren met lange ballen, maar tegen die defensie was dat alsof je met een Ferrari een tank probeerde te rammen. Veel te licht. Het moest over de grond gebeuren voor paars-wit, want in de lucht hadden ze niks te zoeken. Maar wat was Club onherkenbaar.

Zwak

Normaal zouden ze de tegenstander bij de keel willen grijpen na wat hen onlangs overkwam in het Lotto Park, maar daar slaagden ze maar niet in. Anderlecht was zelf (een tikkeltje) beter. Aanvallend stelde het bij blauw-zwart bijzonder weinig voor. Nmecha had voor een serieuze waarschuwing gezorgd, maar dat deed de wekker blijkbaar nog niet rinkelen.

© photonews

Een goeie match was het niet, zelfs een redelijke was al vergezocht. Daarvoor was er te weinig gevaar, te veel afval in het spel en te veel individuen die onder hun niveau bleven. Lang, Verschaeren, Vanaken, Ashimeru...

© photonews

Maar Anderlecht schoot zichzelf in de voet. El Hadj verloor de bal en Dost kon de helemaal vrijstaande Lang vinden: 1-0. Maar aan de andere kant werd het een kopie van die goal. Ditmaal was het Vanaken die de bal verloor en Bruun Larsen die Nmecha vond. Met een half gekraakt schot kon de Brusselse topschutter Mignolet kloppen.

Een veel leukere tweede helft, met elk team dat om beurt een vijftal minuten de overhand nam. Er waren kansen en de spanning was groot. Maar Anderlecht werd zeker niet weggespeeld. Op een bepaald moment belegerden ze het doel van Mignolet. Dat is toch al een paar jaar geleden.

Het verschil met oktober van vorig jaar is enorm! Toen werd Anderlecht weggeblazen. Deze keer was dat absoluut niet het geval. Maar Club zit ook in een mindere periode. Enkele cruciale spelers zijn uit vorm. En Anderlecht profiteerde na een vrije trap: Bruun Larsen scoorde zijn eerste met een schitterende vrije trap. Nog vijf minuten en Anderlecht leek op weg naar de winst, maar Dost besliste daar anders over: 2-2.

Een heel onderhoudende tweede helft met een al bij al redelijk logisch gelijkspel. Maar wie komt hier nu als morele winnaar uit? Wij durven denken Anderlecht.