Club Brugge - Anderlecht: tweede overwinning op rij voor paars-wit of revanche voor Club?

Een klassieker in het Belgische voetbal: Club Brugge tegen Anderlecht. Het is dan ook een wedstrijd waar elke Belgische voetbalfan naar uitkijkt. Krijgen we een heruitgave van een drietal weken geleden of zint Club op revanche? Aftrap zondagavond om 18u00.

Tweede overwinning op rij?

Een drietal weken geleden stonden de twee ook al een keertje tegenover elkaar. Toen was het Anderlecht dat met de drie punten ging lopen. Paars-Wit deed meteen ook een uitstekende zaak in hun strijd om Play-Off 1. Het was de eerste keer in drie jaar en in negen onderlinge confrontaties dat Anderlecht nog eens kon winnen van Club Brugge. Hebben ze de smaak te pakken en gaan ze meteen ook voor een tweede overwinning op rij tegen Club? Het zou zo maar eventjes kunnen.

Lang vs Nmecha

Club Brugge tegen Anderlecht, dat is ook een beetje Noa Lang vs Lukas Nmecha, de twee topschutters van de respectievelijke ploegen. Zullen zij ook zondagavond voor het nodige aantal goals zorgen? Wij hopen alvast van wel!

Beste ploeg van het moment

Club Brugge heeft in haar laatste vier thuiswedstrijden niet meer verloren van Paars-Wit. Daarnaast is Club ook gewoon de beste ploeg van het moment in België. Als eerste eindigen met zestien punten boven de nummer één in de reguliere competitie met een doelpuntensaldo van 73 bewijzen dat. Blauw-Zwart zal er alles aan doen om die kampioenstitel opnieuw te veroveren. Wie kan deze geoliede machine daar nog van weerhouden?

Anderlecht won overtuigend de vorige confrontatie enkele weken geleden. Bouwen ze hierop verder? Anderlecht dubbele kans X2, odd: 2.05.

Beide teams hebben een groot scorend vermogen! Beide teams scoren, odd: 1.80.

Wij hopen goals te zien, net als vorige keer, minstens 3! Over 2.5 goals, odd: 1.80.