Nom de Dieu! In allerlaatste seconde pakt Anderlecht nog punt, maar Mbokani was wel dé figuur van de match

We gaan u niet langer in twijfel houden wie de 'speler van het weekend' is. Zonder twijfel Dieu Mbokani. Die scoorde vier keer bij zijn ex-ploeg Anderlecht, maar zag er wel twee afgekeurd worden voor nipt buitenspel. In de laatste seconde maakte Miazga nog gelijk.

Vercauteren loste zijn personeelsproblemen op met Gerkens en Lukaku. Kompany zette Cullen en Bruun Larsen in de basis ten koste van Trebel en Ashimeru. De Deen natuurlijk omwille van zijn prestatie verleden week in Brugge. Maar was het wel dezelfde Bruun Larsen? Hij speelde als tweede aanvaller, maar liep vrijwel constant in de weg van Verschaeren.

Op een muur lopen

We kunnen wel niet zeggen dat het tempo in de eerste helft laag lag, maar merkwaardig genoeg ging dat ten koste van de kwaliteit van het spel. Antwerp toonde niet al te veel aanvallende intenties en Anderlecht beet zijn tanden stuk op de driemansverdediging.

Sinds een paar maanden staan de Brusselaars in een 4-2-2-2 en dat beviel hen wel. Maar Vercauteren had daarop geanticipeerd door het centrum helemaal af te sluiten. De trechter werkte perfect, want Nmecha kwam amper in zijn spel. Verschaeren zag amper een bal en El Hadj probeerde te snel de diepte te zoeken.

Daar is Dieu

De beste kans van de eerste helft kwam op naam van Jordan Lukaku. Maar hoe die de open kans nog miste, gaat hem niet meteen populairder maken bij de Antwerp-fans. Tweede helft en Anderlecht deed het zichzelf weer eens aan. Cobbaut - ook al niet vrijuit bij de gelijkmaker van Dost - ging aan het sukkelen met de bal en gaf zo Mbokani vrije baan naar doel.

Geen spits die dat mooier had kunnen afmaken: in volle ren met een lob over de uitgekomen Verbruggen. Schitterend! 35 jaar dames en heren! Vingertje op de mond, want er waren wel heel veel commentaren gekomen dat hij niet geschikt meer was voor het spel van Anderlecht wegens niet genoeg werkkracht.

Het duurde wel niet lang, want Larsen vond even later Verschaeren in de zestien en die devieerde heerlijk mooi binnen. Even later ontsnapte Anderlecht aan de tweede van Mbokani nadat die uit buitenspel vertrokken was. Dieu was een kwelduivel, want hij dwong ook Verbruggen nog tot zijn eerste bepalende save als eerste doelman.

Vier keer gescoord

Het kon nog alle kanten uit, maar Kompany had het vrijdag al gezegd: "Antwerp heeft spelers die 's morgens beslissen dat ze de match op hun eentje gaan beslissen" en "Dieu neemt zijn ploeg nog altijd op zijn schouders". Voorspellende woorden van Kompany. Dieu scoorde nog twee keer als een echte spits, maar twee keer werd de goal afgekeurd voor nipt buitenspel.

Maar toen Trebel een penaltyfout maakte op Buta werd de bal heel snel in de handen van Dieu gemoffeld. Geen twijfel en daar stond Antwerp weer op voorsprong. Een fenomeen. Dat Peter Verbeke liet noteren dat zijn data niet goed genoeg waren, zal hem ook wel bereikt hebben. Even vergelijken met de prestatie van Nmecha? Er was zondag geen vergelijking mogelijk. Dieu is God in Antwerp.

Maar er kwamen vijf minuten bij en in de slotseconde kon Trebel de bal nog voorzetten en jawel: Miazga kopte de gelijkmaker binnen. Voor Anderlecht scheelt dat toch wel een slok op een borrel.