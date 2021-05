Anderlecht krijgt getormenteerd Antwerp over de vloer: verandert Kompany iets aan zijn basisopstelling

Wat gaat dat geven vanavond? Vooral bij Antwerp is het koffiedik kijken hoe Frank Vercauteren zijn aanval gaat stofferen. Met Didier Lamkel Zé mist hij immers heel wat stootkracht.

Bij Anderlecht waren er wat kleine pijntjes deze week en vooral Elias Cobbaut had wat problemen. De verdediger zit echter wel in de selectie en zal waarschijnlijk aan de wedstrijd starten. Daarnaast stelt zich de vraag of Jacob Bruun Larsen straks aan de aftrap zal staan na zijn prestatie in Jan Breydel. En of Verschaeren of Ashimeru plaats zullen moeten ruimen voor hem.

Vercauteren heeft heel wat meer problemen. De coach kan geen beroep doen op Lior Refaelov en mist Lamkel Zé en Frank Boya door coronabesmettingen. De kans is groot dat hij Pieter Gerkens en Koji Miyoshi aan de aftrap zal brengen.

Door de winst van Genk moeten beide ploegen eigenlijk winnen om de tweede plaats in het vizier te houden.

Wie wint in het Lotto Park? Wil u een gokje erop wagen? Ga via deze link dan vlug bij betFIRST kijken...