Toch nog spanning? KRC Genk zadelt Club Brugge met stevige kater op: 3-0

RC Genk heeft Club Brugge een dreun toegediend. In een kansarme eerste helft was de landskampioen de betere ploeg. In de tweede helft brak Onuachu vanuit het niets de ban. Fraaie goals van Ito en man van de match Thorstvedt velden een (te) zwaar verdict over deze topper. Genk nadert tot op 5 punten.

Geen reden tot wisselen bij John van den Brom. De Nederlander koos voor de derde keer op rij voor zijn typeploeg. Bij Club Brugge gooide Philippe Clement zoals verwacht met Mata en Rits twee nieuwe namen in het elftal, waardoor Mitrovic en Van der Brempt naar de bank verhuisden. Kossounou schoof in vergelijking met vorige week een rijtje achteruit.

Een topper tussen de twee vlotst scorende ploegen van de Jupiler Pro League zou een garantie op succes moeten zijn. Dat was het niet in de eerste helft. Het tempo en de intensiteit lagen hoog, maar doelgevaar was schaars. Een pegel van Lang vlak voor het kwartier werd afgeblokt. Lucumi rukte niet veel later op en trapte vanuit de tweede lijn op doel, maar Mignolet had een prima parade in huis.

Het schaakspel ging daarna gewoon verder. Club Brugge had het betere van het veldspel. Het was Arteaga die de vrije man was bij Genk. De Mexicaan had steevast een boulevard voor zich, maar te vaak werd hij over het hoofd gezien. De Genkenaars hadden het duidelijk knap lastig om onder de Brugse pressing uit te voetballen, waardoor de aanvallers weinig bruikbare ballen toegespeeld kregen.

Op slag van rust kwamen de Limburgers erg goed weg. Na een vlotte combinatie via Vormer en Lang belandde de bal bij de volledig vrijstaande Mats Rits. De middenvelder van Club verschalkte Maarten Vandevoordt, maar Jhon Lucumi was de reddende engel op de doellijn.

Ook na de pauze bleef de partij stevig op slot. Lang haalde toch eens de achterlijn, Dost kwam een voetje te kort aan de eerste paal. Vlak voor het uur waren het de Limburgers die plots toch mochten juichen. Bryan Heynen, tot dan toe bezig aan een anonieme wedstrijd, infiltreerde gepast en bediende Onuachu. Knappe controle en dito knal van de Gouden Stier, Mignolet kansloos:1-0. Niet voor het eerst dit seizoen toonde KRC Genk zich hyperefficiënt. Ook niet voor het laatst, bleek snel.

Club Brugge moest even bekomen van deze dreun, Clement bracht Okereke in het veld voor De Ketelaere. Veel zoden bracht dat niet aan de dijk. Integendeel, het was Onuachu die net over kopte. Een kwartier voor tijd kwam de tweede Genkse treffer er toch. De onvermoeibare Thorstvedt ging achter een schijnbaar verloren bal en kon Ito aanspelen. Vanuit een schier onmogelijke hoek knalde de Japanner het leer in het dak van het doel. Knappe goal van Ito, al liet Mechele zich te eenvoudig ringeloren aan de zijlijn.

Een stevige tik voor Club, dat een minuut later helemaal murw werd geslagen door de Limburgers. Via Ito en Bongonda belandde de bal voor de voeten van Thorstvedt. De Noor pakte uit met een Zidane-beweging om vervolgens Mignolet overhoeks te kloppen. Een fantastisch doelpunt van de man in vorm van Genk.

Club Brugge lag knock-out tegen het canvas. Noa Lang, vrijwel onzichtbaar, liep na zijn vervanging meteen de catacomben in. Dit komt aan bij de leider, zoveel is zeker. De wanhoopspoging van Okereke was tekenend voor de Brugse onmacht in de tweede helft.

Zo werd nogmaals bewezen dat voetbal een onvoorspelbaar spelletje blijft. KRC Genk speelde voetballend misschien haar minste wedstrijd van de laatste weken, maar legde een weliswaar aarzelend Club Brugge over de knie. De Limburgers doen dankzij deze zege een erg goede zaak in de strijd om plaats twee. Bovendien nadert het in de stand tot op vijf punten van Club Brugge. Zou het dan toch nog spannend kunnen worden?