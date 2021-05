Kan bekerwinnaar Racing Genk leider Club Brugge doen wankelen in de Luminus Arena?

De opener van de tweede speeldag in de Champions Play Offs is meteen een kraker om u tegen te zeggen.

Racing Genk

Want Racing Genk, de tweede in de stand, ontvangt leider Club Brugge in de Luminus Arena. Het verschil is bij aanvang van de wedstrijd 8 punten maar toch lijken de Limburgers nog te geloven in een absolute stunt. John van den Brom was in de persconferentie daags voor het treffen enorm optimistisch. "Als we winnen, wordt het verschil 5 punten. De terugwedstrijd winnen en het zijn er nog maar 2. We zullen het niet nalaten om hen te blijven prikkelen", klonk het bij de trainer.

Van den Brom mag alleszins op een bijna volledig fitte kern rekenen, op Dries Wouters na. Heynen keert terug uit schorsing en ook Cyriel Dessers lijkt verlost te zijn van zijn lichte blessurekwaaltjes. Na de bekerwinst en de knappe overwinning op het veld van Antwerp vorige week, voetbalt Racing Genk op een wolk en lijkt er veel mogelijk voor hen.

Club Brugge

De bezoekers begonnen met de grootste marge ooit in de geschiedenis van de play offs aan de nacompetitie. Maar de motor sputtert toch wel bij blauw-zwart. Voor de start van de play offs werd er nog verloren van Antwerp en Anderlecht, op de openingsspeeldag van de play offs werd in de slotminuut nog een punt uit de brand gesleept tegen datzelfde Anderlecht.

Clement zal in de kleedkamer vooral rust moeten prediken. Ze staan nog steeds 8 punten voor op hun naaste belager en met nog 5 speeldagen voor de boeg lijkt het een bijna onmogelijke opdracht voor de rest om Club nog in te halen. Bijna onmogelijk...

Bij Club Brugge halen De Cuyper en Dirar de selectie niet in vergelijking met vorige week, Mata en Balanta komen in hun plek. Ook Ricca heeft nog te veel last van een blessure.

Maakt Racing Genk de titelstrijd opnieuw spannend of loopt Club Brugge opnieuw uit?