Antwerp Club Brugge is een wedstrijd om snel te vergeten

Zowel Antwerp als Club Brugge schoten niets op met een puntendeling maar dit vertaalde zich niet op het veld. Een doelpuntloos gelijkspel op De Bosuil in een wedstrijd om snel te vergeten.

Na het gelijkspel tussen Racing Genk en Anderlecht konden zowel Antwerp als Club Brugge een goede zaak doen. Winst was dan wel noodzakelijk.

1ste helft

Antwerp vs Club Brugge is altijd een beladen duel en dat zag je ook in het begin. Veel duels en strijd maar dat was het dan ook. Club Brugge was de ploeg die de meeste drang naar voren had en in het begin kregen ze een goede kans via Rits maar deze kon Butez niet omspelen. Antwerp kreeg nog kleine kansen via Mbokani en Club via Dost en Lang. Toch gingen we rusten met een brilscore in een wedstrijd die niet veel omhanden had.

2de helft

De 2de helft begon met dezelfde 22 spelers op het veld en Antwerp koos direct voor de aanval. Buta met een diepe bal op Mbokani maar zijn schot werd geblokt. In de herneming kon Mignolet de bal gemakkelijk plukken. Ook Club stak zijn neus nog eens aan het venster. Rits speelde Vormer aan waarna de Nederlander kon trappen maar zijn poging belande in hoekschop.

Nadien verwaterde het voetbal langs beide kanten. Club Brugge had het balbezit maar meer dan tot een schot van Vormer dat naast ging kwamen ze niet. Birger Verstraete kreeg in de 73ste minuut een gele kaart onder zijn neus vanwege protest. Zo mist hij de match zondag in Brugge.

De Sart nog met een afstandschot net zoals Vanaken maar zowel voor Mignolet als Butez was dit nauwelijks tot geen grote moeite om deze te klemmen.

Zo eindigd deze wedstrijd zoals ze begonnen was met 0-0. Een wedstrijd om snel te vergeten...