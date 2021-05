Antwerp - Club Brugge een strijd om de eer, de titel en de meest gunstige Europese plaats

De kans dat Antwerp de titel nog gaat halen is klein maar niet onmogelijk. Dat betekent niet dat ze niet vol aan de bak willen en moeten tegen Club Brugge. Deze voelen de hete adem van Racing Genk in hun nek en willen zo snel mogelijk de landstitel binnenhalen.

Een 'back to back' finale staat op programma. Vanavond ontvangt Antwerp Club Brugge thuis en zondag ontvangen de Bruggelingen de mannen van ' 't Stad'. Een partij die altijd beladen is op en naast het veld. De supporters zijn geen beste vrienden maar ook in de bestuurskamers genieten ze niet van elkaars gezelschap. Dit kan je HIER lezen.

Antwerp

Antwerp ging de Champions Play-Off in als tweede maar is door een één op zes teruggezakt naar de 4de plaats. Antwerp werd niet beloond tegen Racing Genk en tegen Anderlecht want in beide partijen verdienden ze zeker meer. Vercauteren moet spelers missen omwille van blessures (Faris Haroun, Sander Coopman), disciplinair (Lior Refaelov en Simen Juklerod) maar ook Covid-19 heeft lelijk huisgehouden bij de Great Old. Zo zijn vanavond alvast Didier Lamkel Zé, Dylan Batubinsika en Frank Boya er niet bij. Vercauteren kan wel terug rekenen op Felipe Avenatti.

Club Brugge

Federico Ricca ontbreekt nog steeds omwille van een blessure, net zoals Nabil Dirar. Verder de gebruikelijke namen die in de selectie zijn opgenomen. De 16-jarige Noah Mbamba is weer van de partij. De verdediger kan zijn debuut maken in Het Bosuilstadion.

Racing Genk is de laatste weken dichter en dichter geslopen dus de drie punten moet voor Club Brugge om de voorsprong minstens te behouden.

Een gemis

Het blijft toch een gemis dat er geen supporters aanwezig mogen zijn. Zeker in beladen wedstrijden waar veel op het spel staat kunnen de supporters hun ploeg een duwtje in de rug geven. Geniet nog even van de wedstrijd Antwerp - Club Brugge alsof je tussen de Antwerpfans staat op de legendarische Tribune 2.