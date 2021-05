KRC Genk knokt zich naar puntendeling tegen vinnig Anderlecht, Club Brugge lachende derde?

Anderlecht was in de eerste helft scherper en gretiger dan een vermoeid RC Genk. El Hadj trapte paars-wit verdiend op voorsprong. Na de pauze kwamen de Limburgers langszij via een fraaie kopbal van een voor het overige onzichtbare Paul Onuachu. In de slotfase raakten beide ploegen nog het doelhout.

Opschudding vóór de wedstrijd. Het VAR-busje arriveerde door fileleed hopeloos te laat in de Luminus Arena. Hierdoor werd de topper tussen Genk en Anderlecht met een kwartier vertraging afgetrapt. Amateurisme ten top, uitgerekend in money time.

Anderlecht dreigde in de openingsfase tot drie keer toe via een hoekschop, KRC Genk reageerde gevat met een snelle counter. Knappe actie en dito voorzet Ito, het schot van Onuachu miste precisie. Aan de overzijde testte Ashimeru, die zoals verwacht de voorkeur kreeg op Bruun Larsen, de reflexen van Vandevoordt. Nog voor het verstrijken van het openingskwartier moest de jonge Truienaar nog eens plat, deze keer op een schuivertje van Nmecha.

Anderlecht had de touwtjes stevig in handen. Met snel positiespel en veel beweging duwden de Brusselaars KRC Genk achteruit. Het leek de Limburgers aan frisheid te ontbreken, al kon dat niet van Munoz gezegd worden. De onvermoeibare Colombiaan ontfutselde Mykhalychenko de bal en bediende Onuachu, die de bal te zwak in de handen van Verbruggen trapte.

Iets na het halfuur kreeg Anderlecht wat het verdiende: een voorsprong. Verschaeren speelde in de Genkse zestien meter El Hadj aan. De kwieke Molenbekenaar creëerde ruimte voor zichzelf met een simpel maar fraai balletje achter het steunbeen om ruimte te maken. Met een bekeken schuivertje liet hij Vandevoordt geen schijn van een kans: 0-1.

Vijf minuten voor de pauze stak KRC Genk, niet toevallig via een counter, de neus aan het venster. Ito draaide Sardella met enkele lichaamsbewegingen in de knoop, Verbrugge reageerde alert op de knal van de Japanner. Nog in dezelfde minuut werd Verschaeren door de buitenspelval geloodst. Vandevoordt hield KRC Genk in de wedstrijd met een prima save. Anderlecht kon met een verdiende voorsprong koffie gaan drinken.

Moeizaam, dat bleef het ook na de pauze voor Genk. Kristian Thorstvedt, de motor van de laatste weken, oogde vermoeid. Dat hoeft ook niet te verbazen, de Noor keek de voorbije niet op een inspanning meer of minder. Ook Paul Onuachu zat diep in de achterzak van Miazga, die met Sardella een uitstekende partner in crime had. Van den Brom probeerde het vuur aan te wakkeren bij zijn team, het leverde de Nederlander geel op voor protest.

Het was wachten tot bijna halfweg de tweede periode voor we Genkse dreiging konden noteren. Junya Ito kwam naar binnen, maar zijn schot met links verdween voorbij de tweede paal. Een tweetal minuten was het wel raak voor de Limburgers. Onuachu klom hoger dan Miazga om de voorzet van Ito in het zijnet te koppen. Om het met een boutade te zeggen de eerste bal die de Gouden Stier goed raakte, maar hij hing wél meteen tegen de touwen. Wat een seizoen beleeft de Nigeriaan van Genk!

Anderlecht leek even van slag, maar kwam met nog twintig minuten op de klok erg dicht bij een tweede treffer. De pas ingevallen mikte vanop de rand van de zestien nipt naast. In de slotfase kreeg Dauda nog een mogelijkheid, maar de invaller strafte matig uitvoetballen van Vandevoordt niet af.

In de laatste minuut ging Anderlecht ei zo na met een driepunter aan de haal. Dauda speelde de mee opgerukte Mykhalychenko aan, die snoeihaard op de paal besloot. Aan de overzijde mikte Arteaga een afvallende bal op de bovenkant van de lat.