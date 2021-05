Kan Anderlecht de machine Genk ontregelen? Kompany maakt mogelijk aanpassingen

Het wordt vanavond een match tussen twee ploegen die nog maar weinig geheimen voor elkaar zullen hebben. Ze speelden al drie keer tegen elkaar: twee keer won Anderlecht, Genk won de belangrijkste.

Die bekeruitschakeling door de Limburgers heeft pijn gedaan in Neerpede, want het was de ideale manier om hun blazoen op te poetsen met een prijs. Kompany en kapitein Lokonga sloegen voor de wedstrijd met de hand op tafel: er wordt niet goed genoeg getraind. "We mogen geen procentje verliezen of we krijgen het moeilijk", klonk het bij Kompany.

De foutjes van Elias Cobbaut van de voorbije weken zouden hem ook wel eens zuur kunnen opbreken. Mogelijk neemt Sardella vanavond zijn plaats in. Ashimeru zou dan weer zijn basisplaats kunnen terugkrijgen ten koste van Bruun Larsen.

Bij Genk is het allemaal peis en vree. Geen valse noot te bespeuren: het aanvallend trio draait weer op volle toeren, de verdediging staat als een huis en het middenveld haalde in elke wedstrijd de bovenhand. Nu is het dus afwachten of ze vanavond tegen een gemotiveerd Anderlecht de titelstrijd nog wat meer leven kunnen inblazen. En morgen dan maar supporteren voor Antwerp...

