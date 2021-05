Club brugge pakt eindelijk eerste overwinning in Champions play offs en kan titel nu echt ruiken

Club Brugge is er na 4 speeldagen in geslaagd om haar eerste wedstrijd in de Champions play offs te winnen. Antwerp ging met 2-1 de boot in na een enorm nerveus duel. Een punt tegen Anderlecht donderdag volstaat om de titel te kunnen vieren

Eerste helft

Dat Club Brugge-Antwerp een wedstrijd is waar vooral duelkracht centraal staat, zagen we donderdag al. Ditmaal vielen er echter ook kansen te noteren langs beide kanten, al kwam Antwerp in de openingsfase niet verder dan wat halve kansjes via het hoofd van Mbokani.

De bezoekers moesten achterin echter ook attent blijven. Eerst laat Hongla zich de bal afsnoepen, even later geeft Gerkens de bal zomaar aan iemand van Club na een slechte pass. Club kon telkens niet profiteren. Een vrije trap van Vormer leek het belangrijkste wapenfeit te worden in de eerste helft.

In de laatste minuten van die eerste helft trok Club echter nog eens alle registers open. Vormer zag zijn landgenoot Dost vrij staan aan de tweede paal maar in plaats van af te werken legde de spits de bal nog eens af richting Rits. Een terugkerende Le Marchand kon de 1-0 met een ultieme sliding voorkomen.

Tweede helft

In de tweede helft liet Antwerp zich niet wegdrukken door Club en was er beel ruimte voor Lukaku langs de linkerflank, maar ze konden geen concreet gevaar creëren. Hetzelfde verhaal aan de andere kant tot Charles De Ketelaere zijn duivels eindelijk nog eens kon ontbinden. Na een één-tweetje met Dost kapt hij zich knap vrij. Oog in oog met Butez bracht de Antwerpse doelman eerst nog redding maar op de rebound was hij dan toch kansloos. Een ongelooflijke ontlading op de Brugse bank.

Maar die ontlading duurde niet lang want Antwerp kreeg (opnieuw) langs de linkerflank veel ruimte. Jordan Lukaku's lage voorzet werd vakkundig in doel geschoven door Dieumerci Mbokani.

De wedstrijd was helemaal ontploft want 5 minuten na het openingsdoelpunt stond het al 2-1. Butez kwam nogal ondoordacht ver uit zijn doel en maaide Noa Lang neer. Laforge twijfelde niet en wees naar de stip. De Antwerpse doelman dook wel naar de juiste hoek maar de elfmeter van Vanaken verdween feilloos in doel.

Clement besloot de flanken dicht te houden en bracht Ignace Van der Brempt erop voor Bas Dost. De polyvalente De Ketelaere schoof op naar diepe spits.

In het slotkwartier ging Antwerp op zoek naar de gelijkmaker, Club ving de bezoekers op maar kwam nooit echt in de problemen. Vercauteren bracht Avenatti in om naast Mbokani als tweede spits te fungeren.

Maar buiten wat nerveus gedoe kwamen beide ploegen niet meer tot grote kansen. Club Brugge pakt zijn eerste overwinning in deze Champions play offs en kan de titel nu echt al ruiken. De voorsprong op Genk bedraagt nu 5 punten. Een punt pakken tegen Anderlecht volstaat om kampioen te spelen.