Club Brugge kampioen op het veld van Anderlecht na demonstratie van 70 minuten

Geen zenuwslopende laatste match tegen Genk meer. Club Brugge heeft zijn oververdiende titel beet, de tweede op rij. Club demonstreerde op het veld van Anderlecht. Hans Vanaken was voldoende geprikkeld en scoorde twee keer. Noa Lang maakte het af.

Dost eruit omdat "hij niet honderd procent was" en Vanaken weer in de basis. De Ketelaere kreeg de rol van valse negen toebedeeld. Club moest in de beginfase het spel ondergaan, maar stond na 12 minuten wel al op voorsprong. Heel wat geklungel bij de Brusselse defensie ging daaraan vooraf. Eerst Miazga die zich de bal liet afsnoepen door Lang, daarna Miazga die maar bleef wijken, daarna niemand die De Ketelaere oppikte en die dus vrij kon voorzetten en tot slot Vanaken die vrij mocht inlopen en met de borst scoren.

Processie van Echternach

Club meteen op rozen en het 'game plan' was voor de rest duidelijk: Anderlecht mocht de bal hebben, maar slechts tot een tien meter over de middenlijn. Daarna klapte de val met Vormer, Rits en Balanta dicht en kon het razendsnel naar de overkant. Het moet gezegd: Anderlecht bood heel weinig tegenwerk. De kwaliteit en snelheid van uitvoering waren ver te zoeken.

© photonews

Kossounou stak Nmecha in zijn achterzak en Verschaeren en Ashimeru geraakten niet voorbij Sobol en Mata. Club haalde de rust zonder één kans aan Anderlecht toe te hebben gestaan. Als ze trouwens bij Anderlecht een euro in het boetpotje zouden moeten doen elke keer ze een bal achteruit spelen, zetten ze daar beter een glasbol. Balbezit om het balbezit, de Processie van Echternach.

© photonews

Pensioensgerechtigde 'Jeanke' De Bock - 36 jaar lang materiaalman en vriend en toeverlaat van de spelers - wou nog één keer 'zigge zagge' doen, maar zo werd het moeilijk. Al kwamen de nieuwe penaltyregels te hulp: Mata raakte de bal op 'onnatuurlijke wijze' en Nmecha scoorde zijn negende strafschop van het seizoen met... een panenka. Da's ballen hebben!

Zoveel beter!

Maar Club was gewoon zoveel beter. De viermansverdediging van Anderlecht stond constant tegen vijf man. De Ketelaere toonde nogmaals zijn talent met een goeie beweging en dito voorzet en Vanaken scoorde weeral tegen zijn favoriete ploeg. Zo mag je die toch wel noemen als je al 12 keer tegen hen scoorde.

© photonews

En Lang maakte het nog voor het uur helemaal af: 1-3 en er werd al een klein feestje gebouwd op het veld. Anderlecht dat drie keer scoort in een halfuur, dat leek ook blauw-zwart vrij onwaarschijnlijk. Nmecha maakte er wel 2-3 van en Bruun Larsen in de slotfase nog 3-3. Daarmee heeft Anderlecht genoeg aan een gelijkspel in Antwerpen. Maar verder kwamen ze niet.

Oververdiend voor Club en de suspens is er zo helemaal uit. De wedstrijd tegen Genk zondag wordt een galamatch.