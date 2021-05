In Anderlecht tegen Club Brugge verwachten we vooral goals!

Club Brugge neemt het donderdagavond op tegen Anderlecht. Voor Club kan het twee kanten uit. Ofwel heeft Racing Genk eerder die avond verloren en is Blauw-Zwart al kampioen. Ofwel is het alle hens aan dek en moeten ze proberen om minstens één punt te veroveren. Dan is Club kampioen!





