Thorstvedt legt uitgeblust Antwerp over de knie, Genk zeker van CL-voetbal

RC Genk is de ploeg van de play-offs, en dat mocht Antwerp ondervinden. Via drie doelpunten van Thorstvedt en eentje van Dessers walste Genk over de Great Old, dat vooral na de pauze een uitgebluste indruk liet. RC Genk is zeker van plaats twee én legt de druk -voor even?- bij Club Brugge.

Geen Carlos Cuesta bij KRC Genk. De Colombiaan was onvoldoende hersteld van zijn spierblessure, waardoor McKenzie-Lucumi de tandem vormde in het hart van de Limburgse defensie. Frank Vercauteren bracht met Birger Verstraete een extra controleur in het elftal, ten koste van Pieter Gerkens.

Het was de thuisploeg die meteen het heft in handen nam, maar de vizieren van Ito en Bongonda stonden niet goed afgesteld. Antwerp had het zwaar in de openingsfase en werd tot ver op de eigen helft teruggedrongen. Voorin streden Miyoshi en Mbokani een vaak oneerlijke strijd.

Halfweg de eerste periode stak de Great Old voor het eerst de neus aan het venster. De uitschuiver van Lucumi werd door Miyoshi niet afgestraft. De kleine Japanner mikte een vrije schietkans naast. Antwerp herstelde gaandeweg het evenwicht in een onderhoudende eerste helft, maar Genk dreigde nog drie keer. Het schot van Heynen was nog een opwarmertje voor Butez, de overhoekse knal van een alweer bedrijvige Ito ging rakelings naast. De derde keer was het wel raak. Le Marchand devieerde het leer ongelukkig voor de voeten van Kristian Thorstvedt. De Noor onderstreepte zijn prima vorm met een beheerste maar harde knal in de benedenhoek: 1-0.

Na de pauze eisten de Japanners meteen de hoofdrol op. Miyoshi mikte via een Genks been erg nipt naast. Aan de overzijde had Butez een prima redding in huis op de knal van Ito. Helaas voor Antwerp ging het licht daarna uit bij de Franse doelman. De herneming liet Butez lullig uit de handen glippen, Thorstvedt pakte het geschenk maar wat graag aan: 2-0, boeken dicht voor Antwerp wat betreft plaats twee.

Niet veel later kwam Jean Butez goed weg. Met slecht uitvoetballen lag hij aan de basis van een treffer van Bongonda, weliswaar vanuit buitenspel. De Luminus Arena en Jean Butez, het is een slechte combinatie. Ook in december maakte hij er geen al te beste beurt.

Antwerp hing na die opdoffer tegen de touwen, daar kon de inbreng van Didier Lamkel Zé op het uur geen verandering in brengen. Dieumerci Mbokani nam een snipperdag, ondanks de vele Allez Dieu's van Vercauteren. Op links kwam Jordan Lukaku steeds (minstens) een stap te laat, het was bij momenten pijnlijk. Iets voorbij het uur werd de averij nog groter voor Antwerp. Onuachu stuurde Kristian Thorstvedt dwars door het hart van de verdediging alleen voor doel. De Noor werkte ijskoud af en maakte zo zijn hattrick -in nauwelijks twintig minuten- compleet.

Genk had de schaapjes op het droge, wat tot nonchalance leidde bij Lucumi. Mbokani haalde van dichtbij snoeihard uit, maar Vandevoordt pakte uit met een schitterende reflex. Voor het overige keek Vandevoordt vooral werkloos toe. Met nog een kwartier op de klok mocht Onuachu naar de kant. Cyriel Dessers stak het mes nog wat dieper in de Antwerpse wonde meteen na zijn invalbeurt. Ito deponeerde de bal fraai achter de defensie, Dessers werkte oog in oog met Butez koelbloedig af. De brede glimlach van de Nigeriaanse zegt alles: Genk amuseert zich te pletter. Daar kon een grote misser van Dessers in de slotfase niets aan veranderen.

RC Genk onderstreepte vooral in de tweede helft andermaal dat zij de ploeg van deze play-offs zijn, met een fraai rapport van 13 op 15. De ploeg van John van den Brom is dankzij deze ruime overwinning zeker van plaats twee en legt zo -voor even?- de druk bij Club Brugge. Antwerp zal zondag in een rechtstreeks duel met Anderlecht moeten strijden voor de derde plaats.