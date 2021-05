De opdracht voor Genk is duidelijk tegen Antwerp: tweede plaats veiligstellen en druk zetten op Club Brugge

In haar laatste thuismatch van het seizoen ontvangen de Limburgers Antwerp. Genk kan na vanavond mathematisch zeker zijn van plaats twee en het bijbehorend ticket voor de voorronde van de Champions League. Antwerp moet winnen in de Cristal Arena om mee te blijven doen voor de tweede stek.

KRC Genk is de ploeg van de Champions' play-offs tot dusver, met een fraai rapport van tien op twaalf. De ploeg van John van den Brom heeft aan een punt in de resterende twee wedstrijden genoeg om zekerheid te verwerven over de felbegeerde tweede plaats.

Voor de wedstrijd van donderdagavond tegen Antwerp kan Genk geen beroep doen op Carlos Cuesta. De Colombiaanse krachtpatser, die geselecteerd werd voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Peru en Argentinië begin juni, liep tegen Anderlecht een spierblessure op en is onvoldoende hersteld. Zo vormen Jhon Lucumi en Mark McKenzie het centrale duo achterin.

De jonge Andras Németh maakt voor het eerst deel uit van de Genkse selectie.

Antwerp begon als tweede aan de play-offs, maar moet vol aan de bak om op die plaats te eindigen. De Great Old legde vaak meer dan aardig voetbal op de mat, maar werd met twee op twaalf erg karig beloond. Antwerp heeft nog steeds een waterkans op plaats twee, maar moét dan winnen in de Luminus Arena.

Frank Vercauteren nam Batubinsika en Lamkel Zé in de selectie op. Al is het voor het duo nog wachten op de uitslag van de coronatesten. Goed nieuws is dat Birger Verstraete, die de voorbije maanden zijn niveau danig heeft opgekrikt, terugkeert uit schorsing.

De wedstrijd van vanavond staat onder leiding van Jan Boterberg en is live te volgen op deze website vanaf 18u30.

