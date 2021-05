Antwerp en Anderlecht is een wedstrijd met 7 miljoen Euro als inzet

Antwerp en Anderlecht strijden vandaag voor de laatste maal in het seizoen 2020-2021 en dit zal geen eindeseizoenswedstrijd worden. Buiten de eer staat er namelijk heel veel geld op het spel.

Belang van deze wedstrijd

De 3de mag naar de voorrondes van de Europa League. Wie dat overleeft mag 7 miljoen euro op zijn bankrekening bijschrijven. Als dat mislukt kom je in de poules van de nieuwe Conference League. Die wedstrijden worden op donderdag gespeeld maar mogen niet samenvallen met de Europa League. Dit betekent voetbal om 16 uur of 18 uur en maar 2,9 miljoen euro startgeld.

De 4de mag naar naar de voorrondes van de Conference League. Dan moet je al vroeg aan de slag, tegen onbekende tegenstanders om in de laatste voorronde mogelijk de pech te hebben op een sterke tegenstander uit één van de toplanden uit te komen. Als je dan wordt uitgeschakeld dan heeft Europees voetbal je geld gekost in plaats van opgeleverd.

Een wereld van verschil!

Antwerp

Antwerp heeft deze Champions Play-Off nog niet kunnen winnen, al stond dame Fortuna niet altijd aan hun zijde. Vanavond is het van moeten want in de strijd voor de 3de plaats staat Antwerp één punt achter op Anderlecht. Antwerp staat dus met de rug tegen de muur maar dit is ook het moment dat ze dikwijls op hun best zijn.

Antwerp gaat na dit seizoen afscheid nemen van een resem spelers en mogelijks ook van Frank Vercauteren. Dit is dus de laatste kans op zich te tonen in het eigen stadion. Deze 20 spelers gaan dit doen:

Anderlecht

Anderlecht is dit seizoen echt gegroeid niet alleen individueel maar ook als team. Het champagnevoetbal dat ze zo graag zien is er nog niet altijd maar er begint wel steeds meer efficiëntie in te kruipen. Op deze manier ook konden ze op de laatste speeldag van de reguliere competitie een plek in de Champions Play-Off bemachtigen. Een punt op in de laatste minuten vorige wedstrijd heeft ervoor gezorgd dat Anderlecht in 'poleposition' zit om in de voorrondes van de Europa League terecht te komen. Het heeft vanavond aan een gelijkspel genoeg om een geslaagd seizoen af te sluiten.