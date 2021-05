Racing Genk gunt Club Brugge geen gala-overwinning en sluit play offs af met indrukwekkende 16/18

Op de laatste speeldag van de champions play offs heeft Racing Genk gewonnen op het veld van kersvers kampioen Club Brugge.

Heerlijk, nog eens een wedstrijd met supporters. Al waren het er maar 450, ze lieten zich vanaf het eerste fluitsignaal meteen gelden door luidkeels "Kampioenen" te zingen.

Eerste helft

Invallende spitsen boven

Maar de kampioenen werden na enkele minuten opgeschrikt door een vinnige Cyriel Dessers die de voorkeur kreeg op Paul Onuachu. Dessers kapte zich vrij maar besloot om de bal nog eens opzij te leggen, waar niemand stond.

Bij Club Brugge begon spits Bas Dost ook op de bank, zijn vervanger Badji kreeg een uitstekende kans om te scoren maar McKenzie én Lucumi konden een doelpunt voorkomen.

Cyriel Dessers moet zich bewijzen dat hij volgend seizoen kan fungeren als eerste spits voor Racing Genk en doet ijverig zijn best. Even na het openingskwartier draait hij zich vrij maar zijn schot is net te centraal om Horvath te verontrusten.

Foutje Vandevoordt luidt penalty in

De wedstrijd kabbelde verder zonder grote kansen, al moest Vandevoordt wel opletten bij het verwerken van een terugspeelbal. Hij kon niet voorkomen dat de bal toch nog in corner verdween na een slechte controle. In de nasleep van die corner werd Sobol wild neergehaald door Munoz waardoor scheidsrechter Van Damme niets anders kon doen dan naar de stip wijzen.

Vanaken zette zich achter de bal maar de jonge Genk-doelman zette zijn foutje uitstekend recht door de goede richting uit te gaan. Via de handen van Vandevoordt en de paal belandde het leer naast het Genkse doel.

Tweede helft

De thuisploeg begon met goede moed aan de tweede helft en Vandevoordt moest een harde voorzet van Sobol onderscheppen om te vermijden dat Badji de bal in doel kon koppen.

Ook Genk liet zich niet doen en wou graag met 16/18 deze play offs afsluiten. Ito maakte ruimte voor zichzelf maar Ethan Horvath kon uitstekend pareren met één vuist.

Lat (en Vandevoordt?) redden Racing Genk

De vaart zat erin in de tweede helft. Vormer zette de combinatie op met De Ketelaere en liep richting het strafschopgebied van Racing Genk. Dat had de youngster van Club gezien en met een geniaal hakje isoleerde hij zijn kapitein voor doel. Maar het subtiele lobje van Vormer ging (via de vingertoppen van Vandervoordt) tegen de dwarsligger.

Invallers doen het

Waar de pers en supporters de voorbije weken nog commentaar hadden op de weinige wissels van John van den Brom, had de Genk-trainer nu al voor het uur 4 wissels doorgevoerd. En die wisselspelers maakten het verschil want een goed ingevallen Preciado zette zich door op de rechterflank en kon Bastien Toma bereiken. De Zwitser draaide zich weg van zijn tegenstander en liet Horvath kansloos in de korte hoek.

Om deze galawedstrijd niet helemaal te vergallen, kon Club maar beter niet verliezen tegen Racing Genk. Chong (nog een invaller) glipte door de buitenspelval en bracht laag voor, waar kaptein Ruud Vormer de bal uitstekend binnengleed, tot groot jolijt van de aanwezige supporters.

VAR eist toch nog hoofdrol op

Op een tiental minuten van het einde van het seizoen besloot de VAR om nog eens van zich te laten horen. Na contact tussen Dessers en Horvath, wat door Van Damme eerst weggewuifd werd, riep de VAR de scheidsrechter toch tot zich om naar de beelden te komen kijken. Toch een penalty, oordeelde Van Damme en Dessers faalde niet.

Racing Genk pakt zo een indrukwekkende 16/18 in de Champions Play offs, enkel Anderlecht kon de Genkse machine punten afsnoepen. Desondanks laten ze het zich bij kampioen Club Brugge niet aan hun hart komen. Blauw-Zwart gaat een nieuwe feestavond in ditmaal met supporters erbij.