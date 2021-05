Zet RC Genk op bezoek bij kersvers kampioen ijzersterke reeks verder?

Op de laatste speeldag van de play-offs kruisen de twee winnaars van het seizoen de degens: Club Brugge-KRC Genk, ofwel de landskampioen tegen de bekerwinnaar. Beide ploegen kunnen nog één keer alle registers opentrekken in dit prestigeduel, onder het goedkeurend oog van 450 toeschouwers.

Club Brugge heeft er donderdag een stevig titelfeestje opzitten, nadat in het Lotto Park een beslissend punt werd geraapt. Philippe Clement liet meteen weten dat zijn spelers er zondag nog één keer vol voor moesten gaan. Want het duel tegen KRC Genk, vice-kampioen, bekerwinnaar en luis in de pels tijdens de play-offs, is en blijft een prestigestrijd.

Naar Simon Mignolet en Noa Lang, die in het oog van de storm stond de voorbije dagen, moet je zondagmiddag niet zoeken. Het tweetal ontbreekt met lichte blessures, klinkt het bij Club Brugge.

De 22 namen voor de laatste wedstrijd van het seizoen. ✔️ #CluGnk



ℹ️ Simon Mignolet & Noa Lang ontbreken beiden licht geblesseerd. pic.twitter.com/rqP7H8nyAY — Club Brugge KV (@ClubBrugge) May 22, 2021

Ook John van den Brom zal zijn troepen voor een laatste keer op scherp zetten. De titel zat er, ondanks een schitterende 13 op 15, niet meer in. Met een tweede plaats en de bekerwinst op zak is het een erg succesvol seizoen geworden voor de Limburgers. Wie had dat pakweg eind februari verwacht?

Carlos Cuesta zit, net als tegen Antwerp, niet in de selectie. Ook Dries Wouters blijft aan de kant.

Club Brugge-KRC Genk wordt ook aangewend als testevenement. Dat wil zeggen dat 450 toeschouwers, meer bepaald Club-vrijwilligers, de prestigeslag tussen de twee best voetballende ploegen van het seizoen mogen bijwonen.

De wedstrijd in het Jan Breydelstadion staat onder leiding van Kevin Van Damme en is live te volgen op Voetbalkrant.com.

Bekijk op betFIRST de meest interessante bets en waag uw kans!