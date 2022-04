Volg KV Mechelen - Sporting Charleroi om 20u45 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Goede start belangrijk in achtervolging op Gent: KVM en Charleroi zoeken zege die hen doet meespelen in play-off 2

De play-offs kunnen beginnen! Met in play-off 2 KV Mechelen en Charleroi die de degens kruisen. Een goede start in de Europe play-offs - laten we ook die naam maar even gebruiken - is voor beiden belangrijk.