Gent zet alles recht!

In play-off 2 is Charleroi haast verplicht om in eigen huis te winnen van AA Gent om nog mee te spelen voor Europees voetbal. De Buffalo's hebben niets meer te winnen of te verliezen en moeten het doen zonder coach Vanhaezebrouck.

Voor Charleroi is het alle hens aan dek, zeker ook het resultaat van Genk tegen Mechelen indachtig. Europees voetbal is geen must, maar de Zebra's willen wel zeer graag.

Edward Still zal het wel moeten doen zonder Jules Van Cleemput, die al bijna twee maand out is en nog steeds niet beschikbaar is.

Bij de Buffalo's geen Hein Vanhaezebrouck op de bank. Hij is geschorst na zijn rode kaart tegen KRC Genk en zal de match van thuis volgen.

Of misschien in een wasmand, zoals Mourinho ooit? "Het zullen dan toch twee hele sterke dragers moeten zijn", kon er een lachje af.

