voorbeschouwing: Racing Genk kan vanavond de volgende stap zetten om glans te geven aan hun seizoen

Racing Genk kan, mits te winnen van Sporting Charleroi, over AA Gent springen in de Europe Play-Offs. Terwijl de 'Carolo's iets recht te zetten hebben na twee nederlagen op rij. Tijd om vooruit te blikken.

Racing Genk en Sporting Charleroi kwamen elkaar in de reguliere competitie tweemaal tegen en de bordjes bleven in evenwicht. De eerste wedstrijd werd gewonnen door Sporting Charleroi met 2-0 en de terugmatch door Racing Genk met 4-2. Om in de geest van de Europese week te blijven, het zouden dus verlengingen worden.

Sporting Charleroi

Het zat Sporting Charleroi nog niet mee deze Europe Play-Off, dit resulteerde dan ook in twee nederlagen op rij. Ze mogen dan ook zo goed als een kruis maken op mogelijks Europees voetbal volgend seizoen. Dit zal ook wel al in de hoofde van de spelers zitten. Al zullen de thuissupporters graag nog een overwinning zien.

De 'Carolo's' moeten alvast een karrenvracht aan spelers missen voor deze wedstrijd. Zo zijn Van Cleemput, Tchatchoua, Badji, Descotte, Boukamir, Ferraro en Monticelli.

Racing Genk

Alleen in België kan dit. Een desastreus seizoen beleven en op het einde toch nog kans maken op Europees voetbal. Dat is de situatie waarin Racing Genk is beland dit seizoen. Na twee gewonnen wedstrijden in de Europe Play-Offs staan ze zowaar op twee punten van een mogelijke barragewedstrijd voor Europees voetbal. Bij winst springen ze over AA Gent dat morgen nog tegen KV Mechelen.

Bernd Storck kan alvast rekenen op een volledig fitte kern zonder geschorsten.

Bij winst van Racing Genk verdubbelt je inzet! Zet hier in!