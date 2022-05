Rusten met 0-0 in Gent!

In de strijd om Europees voetbal neemt AA Gent het op tegen KV Mechelen, dat in het dubbel duel met de Buffalo's weinig keuze heeft als het nog naar Europa wil.

AA Gent staat na twee speeldagen nog steeds op kop in play-off 2, maar heeft in deze eindstrijd eigenlijk niet te winnen of te verliezen: dankzij de bekerwinst hebben ze al een (beter) Europees ticket.

KV Mechelen van zijn kant moet dan weer wél vol aan de bak. Willen ze nog naar Europa, dan lijkt een 6 op 6 tegen de Buffalo's haast een must.

πŸ‘₯ π™’π™šπ™™π™¨π™©π™§π™žπ™Ÿπ™™π™¨π™šπ™‘π™šπ™˜π™©π™žπ™š

19 namen in de selectie voor MD3 van de Europe Play Offs tegen @kvmechelen. Daarbij ook de jonge Malick Fofana die deze week voor het eerst meetrainde met de A-kern πŸ™ŒπŸΌ



COBWπŸ”΅βšͺ️| #kaagent #gntkvm pic.twitter.com/GZynoMhjDD — KAA Gent (@KAAGent) May 6, 2022

De thuisploeg geeft meteen een plaatsje in de kern aan nieuwkomer Fofana. Hij mocht deze week voor het eerst trainen bij de A-kern.

Bij de bezoekers eigenlijk ook weinig echte verrassingen te vinden. Benieuwd wat het gaat geven in de Ghelamco Arena.

