Houdt Genk de drie punten thuis tegen Charleroi om nog enigszins kans te maken op winst in Europe Play Offs?

Enkele dagen na de heenwedstrijd spelen Racing Genk en Sporting Charleroi dinsdagavond opnieuw tegen elkaar.

Door het gelijkspel van Genk en de nieuwe overwinning van AA Gent hebben de Limburgers nu 4 punten achterstand op de Buffalo's. Er moet dus gewonnen worden om nog te kunnen spreken van een echte jacht op AA Gent. Wint Genk niet en Gent wel, is de strijd over.

Dan zal er toch uit een ander vaatje tappen dan op Mambourg afgelopen vrijdag. De eerste helft was niet om aan te zien, na een knotsgekke slotfase gaf Genk nog een 1-2 voorsprong uit handen én kon het zelfs nog verloren hebben.

Bij Charleroi lijken ze de boodschap begrepen te hebben van de kwade supporters. Want hoewel winst in de Europe Play Offs onmogelijk is, zullen ze er alles aan doen om niet het zwakke broertje van de groep te zijn. Na de 0 op 6 tegen KV Mechelen en AA Gent hebben ze toch al één keer gelijkgespeeld en wie weet gaan ze in Genk met de 3 punten lopen.

