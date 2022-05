LIVE: Racing Genk leeft weer en buigt achterstand om in 3-1 tegen Charleroi

72



Doelpunt van





70

Wat een misser van Paintsil

Onbegrijpelijk dit. Paintsil wordt perfect in de diepte gespeeld en hij baant zich een weg voorbij Koffi. Maar een open goal is nog te lastig en de Genk-speler treft de lat



66

Wat een ruimte voor Ito! De winger zet de bal voor richting Onuachu maar die kan zijn voet er niet goed tegenzetten en mist een dot van een kans



65



Doelpunt van Carlos Cuesta

Over en out voor Charleroi? Thorstvedt kopt een corner door naar de tweede paal en daar staat Cuesta klaar om net voor de neus van Ilaimaharitra de 3-1 in doel te leggen



64

Paintsil dribbelt naar binnen maar wacht dan net te lang om af te drukken. Zijn schot wordt in corner verwerkt



62

Genk gaat voor de zekerheid en blijft aanvallen. Heynen trapt, Koffi duwt weg. In de rebound kan Munoz niet kadreren



61

Isaac Mbenza

Ali Gholizadeh





60

Adem Zorgane

Daan Heymans





60

Anass Zaroury

Joris Kayembe





59



Owngoal van Ken Nkuba: -

Wat een ongelooflijk knullige own goal van Charleroi. Ito zet de bal voor en Onuachu kan er niet maar aan maar Nkuba draait zich half weg van de bal en het leer gaat via de rechtsachter en de paal in doel



58

Ito zorgt er bijna in zijn eentje voor dat het 2-1 staat maar hij duwt de bal net te ver voor zich uit



55



Doelpunt van Paul Onuachu

En daar is dan toch weer de klasse van het koningskoppel Ito-Onuachu! Ito haalt met een versnelling de achterlijn en zet voor. Onuachu duikt naar de bal en kopt hem perfect in de bovenhoek



54

Thorstvedt probeert het door de benen van een Charleroi-verdediger. Te zwak



52

Onuachu verlengt een voorzet van Heynen richting doel maar Koffi brengt goed redding!



46

Storck moet nog maar eens ingrijpen bij de rust en haalt Ouattara eraf voor Thorstvedt. Krijgt die het vuur aan de lont?



46

Aziz Mohammed

Kristian Thorstvedt





45+20



Grossieren in achteruit voetballen, geen automatismen en geen kansen. Wat VDB niet deed, overcompenseert Storck. Met nostalgische gedachten vraag ik me af waar ‘ons Genk’ naartoe is en heen gaat? Niet naar het buitenland alleszins… #gnkcha — Gabor Husson (@gaborhusson) May 10, 2022



42

Hrosovsky kan oprukken met veel ruimte. Uiteindelijk trapt de Slovaak ook maar Koffi brengt redding. In de rebound trapt Onuachu hoog over



41

Een diepsteekpass en de hele defensie van Genk ligt op apegapen. Morioka kan richting Leysen gaan maar de jonge goalie brengt redding



36

Bijna reageert Genk meteen met een tegendoelpunt maar Heynen krijgt de bal van dichtbij niet voorbij Koffi



34



Doelpunt van Marco Ilaimaharitra

Wat een doelpun van Marco Ilaimaharitra! Hij neemt de bal aan de rand van de 16 meteen aan en plaatst hem perfect in de bovenhoek voorbij Leysen



33

Een minuut later komt Charleroi over de middellijn via Zaroury. Zijn schot is te centraal om Vandevoordt te bedreigen



33

Ito legt met een hakje achteruit maar Nkuba redt de meubelen met een sliding



30

Onuachu knokt zich goed tot bij de bal maar het zondagsschot dat daarop volgt is wel heel slecht



26

Paintsil haalt de achterlijn, corner



22

De wil om te winnen is groter bij RC Genk, maar veel groter nu ook weer niet



14

Onuachu legt de bal klaar voor Ito maar de Japanner schuift uit



9

Sadick kan vrij inkoppen op een vrije trap maar doet het met een mindere boogbal



7

Voorlopig nog niet veel actie in de 16, wel erbuiten. De fans van RC Genk hebben scheidsrechter Vergoote al meerdere malen getrakteerd op een fluitconcert



1

We zijn eraan begonnen. Genk moet winnen om nog kans te maken op een Europees ticket



1

KRC Genk - Charleroi: 0-0





KRC Genk: Mujaid Sadick Aliu - Aziz Mohammed - Gerardo Arteaga - Junya Ito - Bryan Heynen - Patrik Hrosovský - Paul Onuachu - Daniel Munoz - Joseph Paintsil - Tobe Leysen - Carlos Cuesta

Bank: Simen Juklerød - Theo Bongonda - Mike Trésor Ndayishimiye - Bilal El Khannous - Luca Oyen - Jhon Lucumí - Kristian Thorstvedt



Charleroi: Stefan Knežević - Loïc Bessile - Adem Zorgane - Isaac Mbenza - Issouf Vakoun Bayo - Hervé Koffi - Stelios Andreou - Marco Ilaimaharitra - Ken Nkuba - Ryota Morioka - Anass Zaroury

Bank: Bingourou Kamara - Ali Gholizadeh - Joris Kayembe - Nauris Petkevičius - Daan Heymans - Valentine Ozornwafor - Martin Wasinski