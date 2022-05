Volg KV Mechelen - AA Gent vanavond om 18u45 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

KV Mechelen en AA Gent ontmoeten elkaar opnieuw in de Europe play-offs, enkele dagen nadat hun vorige onderlinge ontmoeting plaatsvond.

Gent haalde het in de Ghelamco Arena met 1-0 en dat betekende meteen het einde van de Europese droom voor KV Mechelen. Een tweede nederlaag op rij ook voor Malinwa, terwijl er op basis van het geleverde spel veel meer in zat, zowel in Genk als bij Gent. Ook waren er frustraties over de spelleiding. Hoewel er voor KV niets meer op het spel staat, zal het zijn trouwe aanhang zeker nog iets willen bieden.

Ook voor de Buffalo's zijn er geen grote belangen meer. Zij hebben hun Europees ticket al binnen, maar als ze hun groep in de Europe play-offs kunnen winnen, zullen ze dat natuurlijk niet laten liggen. Het kan dinsdagavond al zover zijn: als Gent gaat winnen in Mechelen en Genk verliest later op de avond van Charleroi, is de ploeg van Hein Vanhaezebrouck zeker van de vijfde plaats in het kampioenschap.

© photonews

Voor zijn collega Wouter Vrancken wordt het puzzelen op de rechtsachter in wat wellicht zijn voorlaatste thuismatch is als coach van KV Mechelen. Zowel Walsh als Swers zijn out, hetzelfde geldt voor linksback Bijker. AA Gent stelt het op de vierde speeldag van de play-offs dan weer zonder Depoitre, Hjulsager, Torunarigha, Marreh en Bruno.

Kan u de uitslag juist voorspellen in KV Mechelen - AA Gent? Dan zit er via BETFIRST sowieso een mooie prijs in! Bij een zege voor Gent verdient u 2,05x uw inzet. Winst voor Mechelen betekent 3,65x uw inzet en bij een gelijkspel verdient u zelfs 3,85x uw inzet!