3-2 Engvall maakt tweede en brengt KVM opnieuw in de wedstrijd

Vanavond wordt een nieuwe speeldag in de play offs op gang getrapt in België. Charleroi en KV Mechelen openen de debatten in een wedstrijd die er eigenlijk niet meer toe doet.

Met een derde en een vierde plaats in de Europe Play Offs kunnen zowel KV Mechelen als Sporting Charleroi niets meer uit dit seizoen halen. De achterstand op leider AA Gent is te groot om nog te kunnen hopen op een Europees ticket.

Voor wat spelen beide ploegen dan nog wel? Voor de eer, en die is groot bij de beide partijen. Thuisploeg Charleroi wil de supporters nog eens een overwinning gunnen. In het eigen stadion is dat al een maand geleden en in de play offs hebben ze maar een magere 1/12 voorlopig. De supporters waren vorige week nog fameus kwaad op voorzitter Bayat dus Charleroi zal er maar beter vol voor gaan.

Bij KV Mechelen waren ze, net als bij Charleroi, heel bij met het ticket voor play off 2. Maar ook zij haalden maar een mager rapport: 3/12. Stilletjes werd de hoop gekoesterd om tot het einde mee te strijden voor de Europese tickets. Tot aan het einde van de reguliere competitie is dat gelukt, in de play offs niet meer. Al zal Wouter Vrancken KV Mechelen niet willen verlaten met een 0/15.

Gokje wagen? Dat kan bij BETFIRST:

KV Mechelen verloor de voorbije 5 partijen niet van Charleroi en won 3 keer. Nu opnieuw? Zet 10 euro in en krijg maar liefst meer dan 30 euro terug!