Een match voor de statistieken - krijgen we een feestje voor contractverlenging?

Eigenlijk doet de wedstrijd er niet meer toe voor Gent noch voor Charleroi - of het zou voor de zevende plek moeten zijn. Dan maar met toeters en bellen afscheid nemen?

We zullen onder meer te weten komen wie de speler van het jaar wordt bij AA Gent en we kunnen klinken op de contractverlenging van Hein Vanhaezebrouck.

Tot daar mogelijk de grootste angels die er nog zitten in de wedstrijd tussen de Buffalo's en Charleroi, want sportief gaat het nergens over.

Gent won play-off 2, Charleroi kan nog de zevende plek kwijtraken aan KV Mechelen. Dat gaat dan over 200.000 euro in de eindafrekening.

Maar goed: misschien krijgen wat jonkies eens een kans aan een van beide kanten, de voorbereiding op het nieuwe seizoen kan ook al zo goed als beginnen.

Wie zal het halen? De thuisploeg is favoriet, de bezoekers kunnen al meer dan 3 keer je inzet opleveren.