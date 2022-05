Volg KV Mechelen - RC Genk vanavond om 20u45 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Afscheid nemen doen verschillende personen vanavond in Mechelen - Genk. Vooral 'Keizer Wouter' zal in het middelpunt van de belangstelling staan: het is het einde van het tijdperk Vrancken bij KVM.

De Limburgse succescoach loodste in 2019 Malinwa naar de titel in 1B en zowaar ook naar bekerwinst, pas de tweede beker in de clubgeschiedenis. In de jaren nadien nestelde KV zich in de subtop van de hoogste afdeling, met drie keer een plek in de top acht aan het einde van het seizoen. Maar vooral: onder Vrancken speelde Mechelen zijn beste combinatievoetbal in decennia. Dat is misschien nog zijn grootste nalatenschap.

Afscheid nemen doen nog enkele personen. Onur Kaya bijvoorbeeld. De middenvelder speelt de laatste match uit de profcarrière en maakte in Mechelen de mooie momenten onder Vrancken mee. Ook Christof Dierick zwaait het profvoetbal uit: de ref fluit zijn laatste wedstrijd op het hoogste niveau. En hoewel het nog niet officieel is, heeft het er wel alle schijn van: Bernd Storck neemt wellicht afscheid als trainer van Genk.

Zo kan het zomaar eens zijn dat Vrancken coacht tegen zijn toekomstige ploeg, maar dat moeten de volgende weken duidelijk maken. Beide ploegen willen het seizoen uiteraard afsluiten in schoonheid. Bij KVM geen Bijker, Walsh, Swers, Wenssens of Van Drongelen. Daarnaast is Cuypers nog eens onzeker. Genk moet voor deze slotmatch enkel Bongonda missen.

