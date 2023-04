LIVE Gent-Westerlo: In tien minuten helemaal rechtgezet: 2-1

KAA Gent gaat vanavond op zoek naar eerherstel tegen Westerlo. De Buffalo's kregen vorig weekend een zware opdonder door te verliezen van KV Oostende en de Champions' Play-offs te missen. Hein Vanhaezebrouck en zijn spelers zullen goed voor de dag moeten komen om de teleurgestelde fans te troosten.

Want de Ghelamco Arena dreigt niet helemaal vol te zitten. Veel fans haken af na de ontgoocheling. Hein Vanhaezebrouck had daar wel iets over te zeggen. "Club Brugge pakte in elf jaar geen enkele prijs, maar jaar na jaar hadden ze meer abonnementen. In Play-off 2 zou er daar 24.000 man hebben gezeten", klonk het gisteren op zijn persconferentie.

Weer puzzelen

Hein Vanhaezebrouck moet puzzelen om een selectie samen te stellen en roept vier beloften op. Van Daele, Agbor, Lagae en Fernandez vervolledigen de selectie van 21 Buffalo's. Hauge, Lemajic, Hjulsager, Marreh, Nurio en Depoitre zijn geblesseerd.

Het probleem waar Vanahaezebrouck al een heel seizoen mee kampt. “Mijn grootste fout is dat ik ben meegegaan in het financiële verhaal en zelf heb voorgesteld om met een kleinere kern te werken. Dat betreur ik nu inderdaad ook wel.”

