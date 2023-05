LIVE: Orban zet Gent op voorsprong tegen Standard

Vanavond speelt Standard de topper in de Europe play-offs in eigen huis tegen KAA Gent. Het belooft een ware strijd te worden om de eerste plaats, die uitzicht biedt op een plekje in de Conference League van volgend jaar.

Bij Standard zullen ze gebrand zijn om KAA Gent te verslaan vanavond. Op Sclessin zullen de Buffalo's hun eerste plek in de Champions' play-offs moeten verdedigen tegen de Rouches van Ronny Deila. Als we afgaan op de voorbije vijf onderlinge resultaten in de competitie zien we dat er twee keer een gelijkspel en drie Gentse zeges uit de bus kwamen. De laatste overwinning dateert al van bijna twee jaar geleden. Toen wonnen de Rouches met 2-1 van Gent, toen ook in de Europe play-offs. Bij Standard moeten ze na het gelijkspel op bezoek bij Cercle Brugge nu best wel aanknopen met een zege. Dan komen ze namelijk één puntje boven de mannen van Hein Vanhaezebrouck te staan.

Bij Gent konden ze de kater na de nederlaag tegen KV Oostende op de slotspeeldag van de reguliere competitie meteen weer doorspoelen met een zege tegen KVC Westerlo. Sven Kums zal er in zijn 200e wedstrijd voor KAA Gent dan ook op gebrand zijn om tegen Standard deze vorm aan te houden. Volgens Benjamin Deceuninck van RTBF is Standard desondanks in het voordeel vanavond. "Op Sclessin heeft Standard alle ingrediënten in huis om de verdediging van Gent pijn te doen. Standard moet deze wedstrijd spelen zoals ze thuis tegen Genk en Brugge speelden met een absolute wil om de tegenstander lastig te vallen heel hoog en dat kan ons een heel erg goede voetbalwedstrijd beloven", vertelde de journalist. Volg de spannende wedstrijd vanavond live op Voetbalkrant!